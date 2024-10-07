На Сумщине и Киевщине задержаны поджигатели автомобилей военных

ukenru
Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  28496 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  65529 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Эксклюзив
Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  53263 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

Эксклюзив
АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  65579 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
  •  80894 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  115421 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  187348 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  204868 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202200 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  187809 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"

россияне вывели в Черное море четыре ракетоносителя с общим залпом до 24 "Калибров"

  •  37876 просмотра
Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

Оккупанты в течение суток 383 раза били по Запорожью: ранен один человек

  •  73863 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  116731 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  105167 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  51649 просмотра
публикации
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  65463 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  51649 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  105167 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  116731 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  173854 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  133861 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  105772 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  103908 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  108868 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  107042 просмотра
Актуальное
На Сумщине и Киевщине задержаны поджигатели автомобилей военных

На Сумщине и Киевщине задержаны поджигатели автомобилей военных

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:25  •  5107 просмотра

Read in English

Трем гражданам сообщено о подозрении в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ. Подозреваемые действовали по заданию представителей государства-агрессора и за денежное вознаграждение.

На Сумщине и Киевщине задержаны мужчины, которые поджигали автомобили военнослужащих. Трое мужчин действовали по заданию представителей РФ и за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН

Детали

Как сообщается, трем мужчинам сообщено о подозрении в умышленном уничтожении имущества путем поджога. Двум из них также инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ  и других военных формирований. 

По данным следствия, житель Белой Церкви в сентябре 2024 года согласился на предложение представителя РФ поджечь легковой автомобиль, который принадлежит военнослужащему ВСУ. Заказ подозреваемый получил через мессенджер. За "работу" ему обещали заплатить. Для ее выполнения он привлек сообщника, которому сообщил недостоверную информацию о якобы инсценировке поджога автомобиля для получения страховой помощи.

Сообщник изготовил легковоспламеняющуюся жидкость и ночью поджег автомобиль военнослужащего. Свои действия он снимал на мобильный телефон.

На Прикарпатье задержали еще двух поджигателей автомобилей Сил обороны30 сентября 2024, 13:43 • 15338 просмотров

Также разоблачен житель Сум, который во время поиска работы в Telegram согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение осуществлять поджоги военных авто. Во исполнение этой задачи подозреваемый ночью поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, припаркованный во дворе многоэтажки. Авто выгорело дотла, также огонь перекинулся на соседние транспортные средства - повреждены еще две машины гражданских.

Правоохранители задержали мужчин. Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Искали быстрого заработка: в Киеве задержали четырех поджигателей военных авто2 октября 2024, 10:13 • 13941 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП