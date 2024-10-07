На Сумщине и Киевщине задержаны поджигатели автомобилей военных

На Сумщине и Киевщине задержаны мужчины, которые поджигали автомобили военнослужащих. Трое мужчин действовали по заданию представителей РФ и за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Как сообщается, трем мужчинам сообщено о подозрении в умышленном уничтожении имущества путем поджога. Двум из них также инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

По данным следствия, житель Белой Церкви в сентябре 2024 года согласился на предложение представителя РФ поджечь легковой автомобиль, который принадлежит военнослужащему ВСУ. Заказ подозреваемый получил через мессенджер. За "работу" ему обещали заплатить. Для ее выполнения он привлек сообщника, которому сообщил недостоверную информацию о якобы инсценировке поджога автомобиля для получения страховой помощи.

Сообщник изготовил легковоспламеняющуюся жидкость и ночью поджег автомобиль военнослужащего. Свои действия он снимал на мобильный телефон.

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Также разоблачен житель Сум, который во время поиска работы в Telegram согласился на предложение заказчика за денежное вознаграждение осуществлять поджоги военных авто. Во исполнение этой задачи подозреваемый ночью поджег автомобиль военнослужащего ВСУ, припаркованный во дворе многоэтажки. Авто выгорело дотла, также огонь перекинулся на соседние транспортные средства - повреждены еще две машины гражданских.

Правоохранители задержали мужчин. Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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