Локдаун выходного дня: Шмыгаль заявил о семи инструментах для поддержки пострадавших отраслей

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с городскими головами о введении в стране "карантина выходного дня" заявил, что сегодня правительство имеет до семи инструментов, которыми будет поддерживать отрасли, страдающие от локдауна больше всего, уже на этой неделе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.