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Локдаун выходного дня: Шмыгаль заявил о семи инструментах для поддержки пострадавших отраслей

Локдаун выходного дня: Шмыгаль заявил о семи инструментах для поддержки пострадавших отраслей

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с городскими головами о введении в стране "карантина выходного дня" заявил, что сегодня правительство имеет до семи инструментов, которыми будет поддерживать отрасли, страдающие от локдауна больше всего, уже на этой неделе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.

Так, Шмыгаль отметил, что правительство сейчас сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

"На сегодняшний день у нас есть ряд инструментов, которые проявили себя весной. Также мы работаем над разработкой новых программ. У нас на сегодня есть до семи инструментов, которыми мы будем уже на этой неделе поддерживать отрасли, которые страдают больше всего", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также отметил, что правительство параллельно работает над увеличением количества коек, над поставкой кислорода, чтобы дать медикам больше инструментов лечить больных.

По его словам, любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата и эффект карантина "выходного дня" можно будет увидеть через 2-3 недели, информирует пресс-служба.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил провести с руководителями крупных городов онлайн-встречу на фоне протестов против "карантина выходного дня".

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. Не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Против новых ограничений выступили власти ряда областных центров, в частности Тернополя , Одессы , Черкасс , Львова , Ивано-Франковска , Ровно , а также в Днепре , Луцке .

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