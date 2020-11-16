Шмигаль відреагував на ігнорування "карантину вихідного дня": збирає мерів на онлайн-зустріч

Відповідаючи на запитання, чи дійсно Прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує зібрати онлайн-зустріч мерів великих міст через протести щодо “карантину вихідного дня”, Куришко зазначила: “Так”.

“Така зустріч дійсно планується”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Нагадаємо, проти нових обмежень виступила влада низки обласних центрів, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова, Івано-Франківська, Рівного, а також у Дніпрі, Луцьку.

У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.