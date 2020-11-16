Локдаун вихідного дня: Шмигаль заявив про сім інструментів для підтримки постраждалих галузей

Так, Шмигаль наголосив, що уряд зараз зосереджений на комунікації з галузями, щоб випрацювати механізми компенсації втрат.

"На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробленням нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше", — підкреслив очільник уряду.

Прем’єр-міністр також зауважив, що уряд паралельно працює над збільшенням кількості ліжок, над постачанням кисню, щоб дати медикам більше інструментів лікувати хворих.

З його слів, будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату й ефект карантину "вихідного дня" можна буде побачити за 2-3 тижні, інформує пресслужба.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вирішив провести з очільниками великих міст онлайн-зустріч на тлі протестів проти “карантину вихідного дня”.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів “карантин вихідного дня” — на три пари вихідних до кінця листопада. Не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Проти нових обмежень виступила влада низки обласних центрів, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова, Івано-Франківська, Рівного, а також у Дніпрі, Луцьку.