Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"

ukenru
09:58 • 5474 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
08:23 • 14614 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
06:00 • 20051 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения ЛуныVideo
6 апреля, 04:08 • 25230 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 49860 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 92420 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 111560 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 116044 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 99250 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 112581 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - ГенштабPhoto6 апреля, 03:51 • 19860 просмотра
Катарские танкеры со СПГ застряли в Азии из-за остановки экспорта и блокировки Ормузского проливаPhoto6 апреля, 04:36 • 8674 просмотра
После удара по "Кремний Эл" в Брянске россияне срочно восстанавливают производство – АТЕШPhoto6 апреля, 04:51 • 13903 просмотра
Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за вторжение дронов6 апреля, 05:01 • 5748 просмотра
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto10:09 • 8888 просмотра
публикации
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советыPhoto10:09 • 9614 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 111567 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 112588 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 118032 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 97536 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Сергей Лысак
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 2746 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 28548 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 43110 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 44233 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 55619 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Фильм

Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"

Киев • УНН

 • 2748 просмотра

Актриса заявила о чувстве меньшей популярности по сравнению с коллегами и пренебрежительном отношении агентов. Она чувствовала себя лишь шестым другом в составе.

Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"

Актриса Лиза Кудроу рассказала о своем положении во время съемок сериала "Друзья". Она заявила, что чувствовала себя менее заметной среди коллег, которые, по словам актрисы, затмили ее популярность. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

В разговоре актриса отметила, что отношение к ней отличалось от других участников основного состава. По ее словам, популярность других актеров была значительно выше.

Кудроу рассказала, что среди ее коллег по сериалу, которыми были Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер – она чувствовала себя менее заметной. Это касалось даже работы агентств, которые должны были помогать ей с ролями.

Никому до меня не было дела. Были определенные отделы (моего агентства талантов), которые просто называли меня "шестым другом"

- утверждала актриса.

Актриса отметила, что после успеха "Друзей" ее коллеги смогли получать новые роли в фильмах, однако, она не чувствовала таких же возможностей для себя.

У меня не было никакого видения и никаких ожиданий относительно карьеры, которую я могла бы иметь. Была просто мысль вроде: "Ого, как ей повезло, что она попала на это шоу"

- подчеркнула Кудроу.

Однако, несмотря на то, что в начале своей карьеры Кудроу чувствовала себя недооцененной, она с тех пор, все же, достигла длительного успеха вне сериала "Друзья", в частности в своем дважды возрожденном сериале HBO "Возвращение".

40 лет тюрьмы и штраф в $2 млн: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера24.07.25, 01:27 • 23374 просмотра

Алла Киосак

Новости МираУНН Lite
Фильм
Сериал
Мэттью Перри
Лос-Анджелес