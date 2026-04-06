Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"

Актриса Лиза Кудроу рассказала о своем положении во время съемок сериала "Друзья". Она заявила, что чувствовала себя менее заметной среди коллег, которые, по словам актрисы, затмили ее популярность. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

В разговоре актриса отметила, что отношение к ней отличалось от других участников основного состава. По ее словам, популярность других актеров была значительно выше.

Кудроу рассказала, что среди ее коллег по сериалу, которыми были Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер – она чувствовала себя менее заметной. Это касалось даже работы агентств, которые должны были помогать ей с ролями.

Никому до меня не было дела. Были определенные отделы (моего агентства талантов), которые просто называли меня "шестым другом"

Актриса отметила, что после успеха "Друзей" ее коллеги смогли получать новые роли в фильмах, однако, она не чувствовала таких же возможностей для себя.

У меня не было никакого видения и никаких ожиданий относительно карьеры, которую я могла бы иметь. Была просто мысль вроде: "Ого, как ей повезло, что она попала на это шоу"