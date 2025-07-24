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40 лет тюрьмы и штраф в $2 млн: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Врач Сальвадор Пласенсия признал себя виновным в незаконной продаже кетамина Мэттью Перри, что, по данным следствия, привело к гибели актера от передозировки. Ему грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере не менее $2 млн, приговор ожидается 3 декабря.

40 лет тюрьмы и штраф в $2 млн: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера

Врач Сальвадор Пласенсия признал себя виновным в незаконной продаже кетамина Мэттью Перри, что, по данным следствия, привело к гибели актера от передозировки в октябре 2023 года. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Федеральный суд Лос-Анджелеса принял его признание по четырем пунктам обвинения в незаконной продаже кетамина. Пласенсия согласился на сделку со следствием и ждет приговора 3 декабря. Ему грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере не менее $2 млн. До суда он остается на свободе под залогом.

Ранее он не признал себя виновным, но в обмен на признание вины прокуроры согласились снять три дополнительных пункта обвинения в распространении кетамина и два пункта обвинения в фальсификации записей

- говорится в статье.

Врача обвиняют в том, что он поставлял звезде сериала "Друзья" как жидкий кетамин, так и в таблетках, несмотря на то, что знал о неконтролируемой зависимости у актера. Более того, как указано в материалах дела, Пласенсия научил помощника Перри, Кеннета Ивамасу делать актеру инъекции, несмотря на то, что тот не имел медицинского образования.

Согласно показаниям Ивамасы, Перри заплатил Пласенсии до $55 тыс. только за последний месяц перед смертью.

"Единственным оставшимся обвиняемым, который не достиг соглашения с прокуратурой США, является Джасвин Сангха, которая, как утверждают прокуроры, является наркоторговкой, известной как "Королева кетамина", и продала Перри смертельную дозу. Суд над ней должен начаться в следующем месяце. Она не признала себя виновной", - добавляет издание.

Напомним

Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья", умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. По данным токсикологического отчета, причиной смерти стало отравление кетамином, что привело к остановке дыхания во время сна.

В Лос-Анджелесе на закрытой церемонии попрощались с Мэттью Перри04.11.23, 12:31 • 1735368 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Мэттью Перри
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