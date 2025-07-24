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40 років в'язниці та штраф у $2 млн: лікар Меттью Перрі визнав провину у смерті актора

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Лікар Сальвадор Пласенсія визнав себе винним у незаконному продажу кетаміну Меттью Перрі, що, за даними слідства, призвело до загибелі актора від передозування. Йому загрожує до 40 років в'язниці та штраф у розмірі не менш як $2 млн, вирок очікується 3 грудня.

40 років в'язниці та штраф у $2 млн: лікар Меттью Перрі визнав провину у смерті актора

Лікар Сальвадор Пласенсія визнав себе винним у незаконному продажу кетаміну Меттью Перрі, що, за даними слідства, призвело до загибелі актора від передозування у жовтні 2023 року. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Федеральний суд Лос-Анджелеса ухвалив його визнання за чотирма пунктами звинувачення у незаконному продажу кетаміну. Пласенсія погодився на угоду зі слідством і чекає на вирок 3 грудня. Йому загрожує до 40 років в'язниці та штраф у розмірі не менш як $2 млн. До суду він залишається на волі під заставу.

Раніше він не визнав себе винним, але в обмін на визнання провини прокурори погодилися зняти три додаткові пункти обвинувачення у розповсюдженні кетаміну та два пункти звинувачення у фальсифікації записів

- йдеться у статті.

Лікаря звинувачують у тому, що він постачав зірку серіалу "Друзі" як рідким кетаміном, так і в таблетках, незважаючи на те, що знав про неконтрольовану залежність у актора. Більше того, як зазначено в матеріалах справи, Пласенсія навчив помічника Перрі, Кеннета Івамасу робити актору ін'єкції, незважаючи на те, що той не мав медичної освіти.

Згідно зі свідченнями Івамаси, Перрі заплатив Пласенсії до $55 тис. лише за останній місяць перед смертю.

"Єдиним обвинуваченим, що залишився, який не досяг угоди з прокуратурою США, є Джасвін Сангха, яка, як стверджують прокурори, є наркоторговицею, відомою як "Королева кетаміну", і продала Перрі смертельну дозу. Суд над нею має розпочатися наступного місяця. Вона не визнала себе винною", - додає видання.

Нагадаємо

Меттью Перрі, зірка серіалу "Друзі", помер 28 жовтня 2023 року у віці 54 років. За даними токсикологічного звіту, причиною смерті стало отруєння кетаміном, що призвело до зупинки дихання під час сну.

У Лос-Анджелесі на закритій церемонії попрощались з Меттью Перрі04.11.23, 12:31 • 1735368 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
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