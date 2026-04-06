Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"

Акторка Ліза Кудроу розповіла про своє становище під час зйомок серіалу "Друзі". Вона заявила, що почувалася менш помітною серед колег, які за словами акторки, затьмарили її популярність. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

У розмові акторка зазначила, що ставлення до неї відрізнялося від інших учасників основного складу. За її словами, популярність інших акторів була значно вищою.

Кудроу розповіла, що серед її колег по серіалу, якими були Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер – вона почувалася менш помітною. Це стосувалося навіть роботи агентств, які мали допомагати їй із ролями.

Нікому до мене не було діла. Були певні відділи (мого агентства талантів), які просто називали мене "шостим другом

Акторка зазначила, що після успіху "Друзів" її колеги змогли отримувати нові ролі у фільмах, однак, вона не відчувала таких самих можливостей для себе.

У мене не було жодного бачення і жодних очікувань щодо кар’єри, яку я могла б мати. Була просто думка на кшталт: "Ого, як їй пощастило, що вона потрапила на це шоу