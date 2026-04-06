Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"

$43.650.1650.310.14
ukenru
09:58 • 5380 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
08:23 • 14473 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
06:00 • 19952 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця
6 квітня, 04:08 • 25142 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 49789 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 92380 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 111457 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 116041 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 99244 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 112505 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Сергій Лисак
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
2С19 «Мста-С»

Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"

Київ • УНН

 • 2626 перегляди

Акторка заявила про відчуття меншої популярності порівняно з колегами та зневажливе ставлення агентів. Вона почувалася лише шостим другом у складі.

Акторка Ліза Кудроу розповіла про своє становище під час зйомок серіалу "Друзі". Вона заявила, що почувалася менш помітною серед колег, які за словами акторки, затьмарили її популярність. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

У розмові акторка зазначила, що ставлення до неї відрізнялося від інших учасників основного складу. За її словами, популярність інших акторів була значно вищою.

Кудроу розповіла, що серед її колег по серіалу, якими були Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер – вона почувалася менш помітною. Це стосувалося навіть роботи агентств, які мали допомагати їй із ролями.

Нікому до мене не було діла. Були певні відділи (мого агентства талантів), які просто називали мене "шостим другом

- стверджувала акторка.

Акторка зазначила, що після успіху "Друзів" її колеги змогли отримувати нові ролі у фільмах, однак, вона не відчувала таких самих можливостей для себе.

У мене не було жодного бачення і жодних очікувань щодо кар’єри, яку я могла б мати. Була просто думка на кшталт: "Ого, як їй пощастило, що вона потрапила на це шоу

- підкреслила Кудроу.

Однак, незважаючи на те, що на початку своєї кар'єри Кудроу відчувала себе недооціненою, вона з того часу, все ж, досягла тривалого успіху поза серіалом "Друзі", зокрема у своєму двічі відродженому серіалі HBO "Повернення".

Алла Кіосак

СвітУНН Lite
Фільм
Серіали
Метью Перрі
Лос-Анджелес