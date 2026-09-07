Литва выдворила из страны 22 белорусов, признав их угрозой национальной безопасности

Департамент государственной безопасности Литвы (VSD) в понедельник сообщил, что 22 гражданина Беларуси, работавшие в технологической компании в стране, были признаны угрозой национальной безопасности и выдворены. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Департамент государственной безопасности представил Департаменту миграции выводы о деятельности 22 граждан Беларуси в Литве. Лица, работавшие в технологической компании, были признаны угрозой национальной безопасности Литвы. Их разрешения на временное проживание в Литве были аннулированы - сообщило разведывательное ведомство.

Этих людей выдворили из Литвы и запретили им возвращаться. Всем 22 также запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет, сообщили в VSD.

Граждане Беларуси работали в компании, которая участвовала в проекте Агентства Европейского союза по космической программе (EUSPA) и мошенническим путем получила почти 500 тысяч евро.

Расследование под руководством Европейской прокуратуры, которое проводила Служба расследования финансовых преступлений Литвы в сотрудничестве с VSD, установило, что компания скрывала связи с российским и белорусским военно-промышленными комплексами.

Целью проекта была разработка высокоточных приемников спутниковой навигации, способных использовать сервис Galileo High Accuracy Service для нужд сельского хозяйства, в частности для управления сельскохозяйственной техникой и поддержки операций точного земледелия.

Общий бюджет проекта превышал 1 миллион евро, из которых более 745 тысяч евро финансировало EUSPA. Фактически компания получила 447 272 евро.

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