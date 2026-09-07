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Литва видворила з країни 22 білорусів, визнавши їх загрозою національній безпеці

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Литва анулювала дозволи та видворила 22 білорусів, заборонивши в’їзд до Шенгену на п’ять років. Їхня компанія приховала зв’язки з ВПК рф і білорусі.

Литва видворила з країни 22 білорусів, визнавши їх загрозою національній безпеці

Державний департамент безпеки Литви (VSD) у понеділок повідомив, що 22 громадян білорусі, які працювали в технологічній компанії в країні, були визнані загрозою національній безпеці та видворені. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Державний департамент безпеки подав до Департаменту міграції висновки щодо діяльності 22 громадян білорусі в Литві. Осіб, які працювали в технологічній компанії, визнано загрозою національній безпеці Литви. Їхні дозволи на тимчасове проживання в Литві були анульовані

- повідомило розвідувальне відомство.

Цих людей видворили з Литви та заборонили їм повертатися. Усім 22 також заборонили в’їзд до Шенгенської зони на п’ять років, повідомили у VSD.

Громадяни білорусі працювали в компанії, яка брала участь у проєкті Агентства Європейського Союзу з космічної програми (EUSPA) та шахрайським шляхом отримала майже 500 тисяч євро.

Розслідування під керівництвом Європейської прокуратури, яке проводила Служба розслідування фінансових злочинів Литви у співпраці з VSD, встановило, що компанія приховувала зв’язки з російським і білоруським військово-промисловими комплексами.

Метою проєкту була розробка високоточних приймачів супутникової навігації, здатних використовувати сервіс Galileo High Accuracy Service для потреб сільського господарства, зокрема для керування сільськогосподарською технікою та підтримки операцій точного землеробства.

Загальний бюджет проєкту перевищував 1 мільйон євро, з яких понад 745 тисяч євро фінансувало EUSPA. Фактично компанія отримала 447 272 євро.

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Ольга Розгон

Світ
Білорусь
Литва