Литва усилила охрану энергетической инфраструктуры накануне отсоединения от энергосистемы рф
Киев • УНН
Литва усилила охрану энергетических объектов из-за попыток сорвать отсоединение от сети рф и беларуси. Страны Балтии планируют отключиться от советской энергосистемы в следующем месяце.
Перед отделением энергосистем Балтийского региона от сети советских времен Литва усилила охрану энергетической инфраструктуры. Об этом информирует Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что энергосистемы стран Балтии в следующем месяце будут отсоединять от сети советских времен, которая была общей с россией и беларусью.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сообщил, что правительство обратилось к полиции с просьбой обеспечить охрану объектов энергетической инфраструктуры, после попыток сорвать запланированное разъединение.
Мы видим очень четкие и недвусмысленные попытки оппонентов сорвать этот процесс. Именно поэтому мы принимаем меры для защиты нашей инфраструктуры
После недавних инцидентов и предполагаемых диверсий в Балтийском море Вильнюс считает чрезвычайно важным усилить меры безопасности вокруг инфраструктуры.
Напомним
Генсек НАТО Марк Рютте пообещал усилить военное присутствие в Балтийском море после инцидентов с кабелями. Польша предложила сделать Балтийское море зоной усиленного военного контроля НАТО.