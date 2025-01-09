Литва усилила охрану энергетической инфраструктуры накануне отсоединения от энергосистемы рф

ukenru
Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 76434 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 132704 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 126330 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 152459 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 176479 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 175000 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 165396 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 140542 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 180009 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242416 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский об ударе по Запорожью: надо принуждать россию к миру

Зеленский об ударе по Запорожью: надо принуждать россию к миру

 • 33035 просмотра
В центре Киева произошла драка: что известно

В центре Киева произошла драка: что известно

 • 47771 просмотра
Зеленский изменил состав СНБО: кто покинул важный государственный орган

Зеленский изменил состав СНБО: кто покинул важный государственный орган

 • 40516 просмотра
рф атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

рф атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

 • 31304 просмотра
Венгрия намекает на блокирование вступления Украины в ЕС: причина

Венгрия намекает на блокирование вступления Украины в ЕС: причина

 • 24617 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 132704 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 117510 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 123360 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 170378 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 173838 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 91414 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 90884 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 89643 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 101504 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

 • 76602 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Литва усилила охрану энергетической инфраструктуры накануне отсоединения от энергосистемы рф

Литва усилила охрану энергетической инфраструктуры накануне отсоединения от энергосистемы рф

Киев  •  УНН

 • 3729 просмотра

Read in English

Литва усилила охрану энергетических объектов из-за попыток сорвать отсоединение от сети рф и беларуси. Страны Балтии планируют отключиться от советской энергосистемы в следующем месяце.

Перед отделением энергосистем Балтийского региона от сети советских времен Литва усилила охрану энергетической инфраструктуры. Об этом информирует Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что энергосистемы стран Балтии в следующем месяце будут отсоединять от сети советских времен, которая была общей с россией и беларусью.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сообщил, что правительство обратилось к полиции с просьбой обеспечить охрану объектов энергетической инфраструктуры, после попыток сорвать запланированное разъединение.

Мы видим очень четкие и недвусмысленные попытки оппонентов сорвать этот процесс. Именно поэтому мы принимаем меры для защиты нашей инфраструктуры

- отметил он.

После недавних инцидентов и предполагаемых диверсий в Балтийском море Вильнюс считает чрезвычайно важным усилить меры безопасности вокруг инфраструктуры.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал усилить военное присутствие в Балтийском море после инцидентов с кабелями. Польша предложила сделать Балтийское море зоной усиленного военного контроля НАТО.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
litvaЛитва
polshaПольша