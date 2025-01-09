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Литва посилила охорону енергетичної інфраструктури напередодні від’єднання від енергосистеми рф

Литва посилила охорону енергетичної інфраструктури напередодні від’єднання від енергосистеми рф

Київ • УНН

 • 25226 перегляди

Литва посилила охорону енергетичних об'єктів через спроби зірвати від'єднання від мережі рф та білорусі. Країни Балтії планують відключитися від радянської енергосистеми наступного місяця.

Перед відокремленням енергосистем Балтійського регіону від мережі радянських часів Литва посилила охорону енергетичної інфраструктури. Про це інформує Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що енергосистеми країн Балтії наступного місяця від'єднуватимуть від мережі радянських часів, яка була спільною з росією і білоруссю.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас повідомив, що уряд звернувся до поліції з проханням забезпечити охорону об'єктів енергетичної інфраструктури, після спроб зірвати заплановане роз'єднання.

Ми бачимо дуже чіткі і недвозначні спроби опонентів зірвати цей процес. Саме тому ми вживаємо заходів для захисту нашої інфраструктури

- зазначив він.

Після недавніх інцидентів і передбачуваних диверсій у Балтійському морі Вільнюс вважає надзвичайно важливим посилити заходи безпеки навколо інфраструктури.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв посилити військову присутність в Балтійському морі після інцидентів з кабелями. Польща запропонувала зробити Балтійське море зоною посиленого військового контролю НАТО.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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