Литва угрожает, что НАТО "нейтрализует" калининград в случае агрессии со стороны с рф
Киев • УНН
Посол Литвы заявил, что если россия решится бросить вызов НАТО, то войска Альянса, прежде всего, нейтрализуют российский калининград.
Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что в случае агрессии рф против Альянса силы НАТО ликвидируют российский Калининград. Об этом дипломат заявил на своей странице в Х, пишет УНН.
Детали
После того, как Швеция была интегрирована в альянс, Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым
Кроме того, он пошутил, что до этого ложные заявления России, будто она окружена НАТО, "теперь становятся реальностью".
Дополнение
Представитель кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с рф.
Напомним,
Парламент Венгрии 188 голосами против 6 проголосовал за вступление Швеции в НАТО, утверждая членство Швеции в альянсе. Однако, чтобы принятый закон вступил в силу, еще нужна подпись Президента Республики.
Литва угрожает, что НАТО "нейтрализует" калининград в случае агрессии со стороны с рф
Посол Литвы заявил, что если россия решится бросить вызов НАТО, то войска Альянса, прежде всего, нейтрализуют российский калининград.
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