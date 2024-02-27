Литва погрожує, що НАТО "нейтралізує" калінінград у разі агресії з боку з рф
Київ • УНН
Посол Литви заявив, що якщо росія наважиться кинути виклик НАТО, то війська Альянсу перш за все нейтралізують російський калінінград.
Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс заявив, що у разі агресії рф проти Альянсу сили НАТО ліквідують російський Калінінград. Про це дипломат заявив на своїй сторінці в Х, пише УНН.
Деталі
Після того, як Швеція була інтегрована в альянс, Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Якщо росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізовано" першим
Окрім того, він пожартував, що до цього помилкові заяви росії, ніби вона оточена НАТО, "тепер стають реальністю".
Доповнення
Речник кремля дмітрій пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з рф.
Нагадаємо
Парламент Угорщини 188 голосами проти 6 проголосував за вступ Швеції до НАТО, затверджуючи членство Швеції в альянсі. Однак, щоб ухвалений закон набрав чинності, ще потрібен підпис Президента Республіки.