рф бачить "неминучість" конфлікту з НАТО, якщо війська Альянсу будуть в Україні
Київ • УНН
Речник кремля дмітрій пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з рф.
Поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту з рф та ескалації ситуації, заявив речник кремля дмитро пєсков. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"У цьому випадку треба говорити не про ймовірність, а про неминучість (конфлікта з НАТО. - Ред.). Ось так і оцінюємо", - сказав пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, які є ризики ескалації та прямого конфлікту з НАТО в разі появи військових Альянсу на території України.
Він зазначив, що обговорення західними країнами можливості направлення своїх військових в Україну - це новий елемент.
Ми звернули увагу на те, що тема відправлення військових на Україну дійсно обговорювалася, ми також відфіксували, що дуже багата палітра думок з цього приводу, дійсно консенсусу немає,
Він також сказав, що москві добре відома позиція президента Франції Макрона "щодо необхідності завдати росії стратегічної поразки".
Нагадаємо
Макрон заявив, що, хоча наразі немає планів відправки західних військ в Україну, це не можна виключати, щоб не допустити перемоги росії у війні.