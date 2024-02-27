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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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рф бачить "неминучість" конфлікту з НАТО, якщо війська Альянсу будуть в Україні

Київ • УНН

 • 37629 перегляди

Речник кремля дмітрій пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з рф.

рф бачить "неминучість" конфлікту з НАТО, якщо війська Альянсу будуть в Україні

Поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту з рф та ескалації ситуації, заявив речник кремля дмитро пєсков. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"У цьому випадку треба говорити не про ймовірність, а про неминучість (конфлікта з НАТО. - Ред.). Ось так і оцінюємо", - сказав пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, які є ризики ескалації та прямого конфлікту з НАТО в разі появи військових Альянсу на території України.

Він зазначив, що обговорення західними країнами можливості направлення своїх військових в Україну - це новий елемент.

Ми звернули увагу на те, що тема відправлення військових на Україну дійсно обговорювалася, ми також відфіксували, що дуже багата палітра думок з цього приводу, дійсно консенсусу немає,

- заявив пєсков.

Він також сказав, що москві добре відома позиція президента Франції Макрона "щодо необхідності завдати росії стратегічної поразки".

Нагадаємо

Макрон заявив, що, хоча наразі немає планів відправки західних військ в Україну, це не можна виключати, щоб не допустити перемоги росії у війні.

Ольга Розгон

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