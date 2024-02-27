рф видит "неизбежность" конфликта с НАТО, если войска Альянса будут в Украине
Киев • УНН
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с рф.
Появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с рф и эскалации ситуации, заявил представитель кремля дмитрий песков. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
"В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликта с НАТО. - Ред.). Вот так и оцениваем", - сказал песков журналистам, отвечая на вопрос, какие есть риски эскалации и прямого конфликта с НАТО в случае появления военных Альянса на территории Украины.
Он отметил, что обсуждение западными странами возможности направления своих военных в Украину - это новый элемент.
Мы обратили внимание на то, что тема отправки военных на Украину действительно обсуждалась, мы также зафиксировали, что очень богатая палитра мнений по этому поводу, действительно консенсуса нет,
Он также сказал, что москве хорошо известна позиция президента Франции Макрона "о необходимости нанести россии стратегическое поражение".
Напомним
Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.
рф видит "неизбежность" конфликта с НАТО, если войска Альянса будут в Украине
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с рф.
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