рф видит "неизбежность" конфликта с НАТО, если войска Альянса будут в Украине

Появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с рф и эскалации ситуации, заявил представитель кремля дмитрий песков. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликта с НАТО. - Ред.). Вот так и оцениваем", - сказал песков журналистам, отвечая на вопрос, какие есть риски эскалации и прямого конфликта с НАТО в случае появления военных Альянса на территории Украины.

Он отметил, что обсуждение западными странами возможности направления своих военных в Украину - это новый элемент.

Мы обратили внимание на то, что тема отправки военных на Украину действительно обсуждалась, мы также зафиксировали, что очень богатая палитра мнений по этому поводу, действительно консенсуса нет, - заявил песков.

Он также сказал, что москве хорошо известна позиция президента Франции Макрона "о необходимости нанести россии стратегическое поражение".

Напомним

Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы россии в войне.