Лидеров России, Ирана и AfD не пригласили на Мюнхенские переговоры по безопасности

С 16 по 18 февраля в Мюнхене состоится ежегодная конференция по международной безопасности. Представители России не приглашены к участию, также в список приглашенных не вошел Иран. Об этом пишет издание Nordot, передает УНН.

Детали

Несколько дней назад российский президент сказал, что охотно готов к переговорам, но не с нынешним правительством Украины. Это означает, что он не имеет серьезной готовности к переговорам заявил глава конференции Кристоф Гойсген.

По Ирану у организаторов мероприятия позиция еще проще: официальный Тегеран не проявил никакой заинтересованности в переговорах.

В то же время в официальном протоколе конференции указано, что в Мюнхен приглашены представители более 50 стран и почти 100 министров.

Контекст

Ежегодная конференция является независимым форумом для тех, кто принимает решения по политике безопасности, чтобы обсудить текущие и будущие вызовы. Среди участников обычно главы государств, правительств и международных организаций, министры, законодатели и высокопоставленные лица обороны.

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