Лідерів Росії, Ірану та AfD не запросили на Мюнхенські переговори з безпеки
Київ • УНН
Лідери Росії, Ірану та AfD не були запрошені на щорічну Мюнхенську конференцію з безпеки через відсутність інтересу до переговорів.
З 16 по 18 лютого у Мюнхені відбудеться щорічна конференція з міжнародної безпеки. Представників Росії не запрошено до участі, також до списку запрошених не увійшов Іран. Про це пише видання Nordot, передає УНН.
Деталі
Кілька днів тому російський президент сказав, що охоче готовий до переговорів, але не з нинішнім урядом України. Це означає, що він не має серйозної готовності до переговорів
Щодо Ірану в організаторів заходу позиція ще простіша: офіційний Тегеран не виявив жодної зацікавленості у переговорах.
Водночас в офіційному протоколі конференції зазначено, що до Мюнхена запрошено представників понад 50 країн і майже 100 міністрів.
Контекст
Щорічна конференція є незалежним форумом для тих, хто приймає рішення щодо політики безпеки, щоб обговорити поточні та майбутні виклики. Серед учасників зазвичай глави держав, урядів і міжнародних організацій, міністри, законодавці та високопоставлені особи оборони.
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