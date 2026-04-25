Лидеры США, РФ и Китая совместно противостоят европейцам - Макрон
Киев • УНН
Во время визита в Грецию Макрон заявил, что президенты США, РФ и Китая совместно противостоят европейцам, призвав Европу проснуться. Он подчеркнул ненадежность США как союзника и предостерег от разрыва с Китаем.
Настало время, когда лидеры США, России и Китая совместно противостоят европейцам. Об этом во время визита в Грецию заявил президент Франции Макрон, сообщает УНН.
Детали
По его словам, политика «Америка прежде всего» не является личной чертой Дональда Трампа, а долгосрочной стратегией США.
Не стоит недооценивать тот факт, что это уникальный момент, когда президент США, президент России, президент Китая категорически противостоят европейцам. Это для нас подходящий момент — проснитесь
Он подчеркнул, что США могут быть союзником для некоторых стран, «но этот союзник не такой уж безоговорочный, и никто не уверен до конца, надежный ли этот союзник».
Сейчас есть сомнения относительно статьи 5 — предложенной не европейцами, а президентом США — и это явно фактически ослабляет силу альянса
Он добавил, что Европе следует избегать спешки «с любой стратегией разъединения с Китаем, поскольку результатом будет увеличение нашей зависимости от США, и остальной мир будет считать нас просто вассалами США, а это не наше будущее».
Напоминаем
По информации Politico, лидеры и представители оборонных ведомств стран-членов НАТО начали принимать меры на случай, если США выйдут из Альянса, который с 1949 года является основой европейской безопасности.
Туск поставил под сомнение "лояльность" США к обороне Европы и предупредил об угрозе со стороны рф через "месяцы, а не годы"24.04.26, 13:12 • 3112 просмотров