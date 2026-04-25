Лидеры США, РФ и Китая совместно противостоят европейцам - Макрон

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Во время визита в Грецию Макрон заявил, что президенты США, РФ и Китая совместно противостоят европейцам, призвав Европу проснуться. Он подчеркнул ненадежность США как союзника и предостерег от разрыва с Китаем.

Настало время, когда лидеры США, России и Китая совместно противостоят европейцам. Об этом во время визита в Грецию заявил президент Франции Макрон, сообщает УНН.

Детали

По его словам, политика «Америка прежде всего» не является личной чертой Дональда Трампа, а долгосрочной стратегией США.

Не стоит недооценивать тот факт, что это уникальный момент, когда президент США, президент России, президент Китая категорически противостоят европейцам. Это для нас подходящий момент — проснитесь

— сказал Макрон.

Он подчеркнул, что США могут быть союзником для некоторых стран, «но этот союзник не такой уж безоговорочный, и никто не уверен до конца, надежный ли этот союзник».

Сейчас есть сомнения относительно статьи 5 — предложенной не европейцами, а президентом США — и это явно фактически ослабляет силу альянса

— отметил президент Франции.

Он добавил, что Европе следует избегать спешки «с любой стратегией разъединения с Китаем, поскольку результатом будет увеличение нашей зависимости от США, и остальной мир будет считать нас просто вассалами США, а это не наше будущее».

Напоминаем

По информации Politico, лидеры и представители оборонных ведомств стран-членов НАТО начали принимать меры на случай, если США выйдут из Альянса, который с 1949 года является основой европейской безопасности.

