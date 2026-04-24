Туск поставил под сомнение "лояльность" США к обороне Европы и предупредил об угрозе со стороны РФ через "месяцы, а не годы"

Премьер-министр Польши задал вопрос о том, лояльны ли США своим обязательствам перед НАТО по защите Европы в случае нападения России, и призвал ЕС стать «настоящим альянсом» в защите континента, о чем заявил Financial Times, пишет УНН.

Дональд Туск заявил Financial Times, что «самый большой и важный вопрос для Европы заключается в том, готовы ли Соединенные Штаты быть настолько лояльными, как это описано в наших [НАТО] договорах», предупредив, что Россия может атаковать члена альянса через «месяцы», пишет издание.

Необычное заявление польского лидера отражает растущую неопределенность в Европе после угроз президента США Дональда Трампа и его непостоянной приверженности защите континента, отмечает издание.

«Для всего восточного фланга, моих соседей… вопрос в том, является ли НАТО по-прежнему организацией, готовой, политически и логистически реагировать, например, против России, если она попытается напасть», - сказал он.

Туск отметил, что некоторые члены возглавляемого США оборонного альянса «делали вид, что ничего не произошло», когда около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши в прошлом году.

Туск подчеркнул, что его слова не следует воспринимать «как скептицизм в отношении статьи 5 [обязательства НАТО по взаимной обороне], независимо от того, действительна она или нет, а скорее как мои мечты о том, что гарантии на бумаге превратятся во что-то очень практическое».

«Это что-то действительно серьезное. Я говорю о краткосрочных перспективах, месяцах, а не годах», - сказал Туск, имея в виду потенциальное нападение России. «Для нас очень важно знать, что все будут относиться к обязательствам НАТО так же серьезно, как и Польша», - сказал он.

Польша больше всех в НАТО тратит на оборону от ВВП, уже достигнув целевого показателя альянса в 5 процентов, и является одной из самых устойчивых пронатовских и протрансатлантических стран Европы, указывает издание.

Туск заявил, что у него «нет комплексов» относительно американо-польских связей. «Вашингтон относится к Польше как к лучшему и ближайшему союзнику в Европе. Но для меня настоящая проблема заключается в том, что происходит на практике, если что-то происходит», - указал он.

«Я хочу верить, что [статья 5] все еще действительна, но иногда, конечно, у меня возникают некоторые проблемы, - добавил он. - Я не хочу быть таким пессимистом ... но сегодня нам нужен и практический контекст».

Туск привел пример того, как в прошлом году около 20 российских беспилотников нарушили польское воздушное пространство, и некоторые союзники НАТО неохотно расценили это как нападение. В результате альянс поднял в воздух истребители, которые сбили несколько беспилотников, что стало первым прямым столкновением между НАТО и российскими силами с 2022 года.

«У меня были некоторые проблемы в сентябрьскую ночь, когда русские совершили довольно масштабную провокацию с использованием беспилотников, - вспоминал Туск. - Мне было нелегко убедить наших партнеров по НАТО, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши».

«Некоторым нашим коллегам было гораздо проще делать вид, что ничего не произошло, - сказал он. - Поэтому я хочу быть уверенным, что если что-то случится, то... Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной».

Предупреждение Туска прозвучало на фоне саммита ЕС на Кипре, где обсуждалась статья 42.7 Договора ЕС о взаимной обороне, в ответ на угрозы Трампа выйти из НАТО и неоднозначные формулировки относительно соблюдения статьи 5.

ЕС стремится играть более значительную роль в обороне в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году, включая финансирование закупок вооружений, координацию производства оружия и объединение государств-членов вокруг общей оборонной инфраструктуры, такой как возможности противодействия беспилотникам.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила этой весной, что блок должен «воплотить в жизнь» статью 42.7. Однако многие страны по-прежнему с опасением относятся к шагам, которые могут быть восприняты как подрыв НАТО или сомнение в приверженности США защите Европы - основы безопасности континента со времен Второй мировой войны.

Быстрая отставка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, союзника главы кремля Владимира Путина, открывает двери для обсуждения статьи 42.7 и расширения роли ЕС в защите континента, пишет издание.

Туск заявил, что пока Орбан находился у власти, не было «прямой связи с Будапештом» в вопросах обороны. Избрание проевропейского консерватора Петера Мадьяра сделает Венгрию «безусловно гораздо лучшим партнером в вопросах обороны и его подхода к России», сказал Туск.

Польский лидер сказал, что обсуждения статьи 42.7 касались определения практических способов, которыми страны будут поддерживать друг друга в случае нападения.

«Что вам нужно, если вы хотите иметь настоящий союз не только на бумаге, но и настоящие инструменты и реальную силу, когда речь идет об оборонных инструментах и мобильности военных из страны в страну и т.д. Это очень практическая проблема на сегодня», – сказал он.

«Вот почему моя одержимость сейчас и моя миссия – реинтегрировать Европу, - добавил Туск. - Это означает совместную оборону... совместные усилия для защиты наших восточных границ».

«Как ни парадоксально, если и есть какие-то позитивные аспекты войны в Украине, то это один из них: Европа все больше осознает, что мы будем вместе в военных аспектах [и] обороне», – сказал он.