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Лидер оппозиции ФРГ призвал как можно быстрее поставить Киеву крылатые ракеты Taurus

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 03:35  •  21709 просмотра

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Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призывает канцлера Шольца как можно быстрее поставить Украине крылатые ракеты Taurus для усиления обороны Киева.

 Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в очередной раз призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не затягивать решение вопроса о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает DW, пишет УНН

Детали 

"Это бы стало огромной помощью Украине", - заявил Мерц в интервью газете Rheinische Post во вторник, 9 января. 

По мнению лидера оппозиции Германии, в вопросе о передаче Украине крылатых ракет глава правительства должен проявить больше решительности. 

Также он приветствовал адресованный союзникам призыв канцлера Олафа Шольца усилить поддержку Украины, назвав его "хорошим посылом".  "В то же время его необходимо отнести и к самой Германии", - добавил Фридрих Мерц.

 Политик отметил, что если Шольц прекратит колебания относительно поставок Украине крылатых ракет, его заявления будут заслуживать большего доверия. 

Дополнение 

Накануне Шольц призвал другие страны Европейского Союза увеличить военную поддержку Украины. 

 "Поставки оружия для Украины, запланированные сейчас большинством государств-членов ЕС, в любом случае слишком малы, - заявил канцлер. 

По его словам, Германия, продолжит оказывать военную помощь "столько, сколько потребуется", но одного лишь ее вклада будет недостаточно, чтобы обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Добавим 

Дискуссии о необходимости передачи ракет Taurus Украине продолжаются много месяцев.

3 января представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что правительство Германии осудило недавние авиаудары рф по Украине, но "нового статуса" по Taurus нет. 

После этого заявления в Берлине прошла акция с требованием предоставить Украине ракеты Taurus.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Лідер опозиції ФРН закликав якнайшвидше поставити Києву крилаті ракети Taurus
German Opposition Leader Calls for Delivery of Taurus Cruise Missiles to Kyiv as Soon as Possible
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Лидер оппозиции ФРГ призвал как можно быстрее поставить Киеву крылатые ракеты Taurus

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призывает канцлера Шольца как можно быстрее поставить Украине крылатые ракеты Taurus для усиления обороны Киева.

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