Лидер оппозиции ФРГ призвал как можно быстрее поставить Киеву крылатые ракеты Taurus

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в очередной раз призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца не затягивать решение вопроса о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

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"Это бы стало огромной помощью Украине", - заявил Мерц в интервью газете Rheinische Post во вторник, 9 января.

По мнению лидера оппозиции Германии, в вопросе о передаче Украине крылатых ракет глава правительства должен проявить больше решительности.

Также он приветствовал адресованный союзникам призыв канцлера Олафа Шольца усилить поддержку Украины, назвав его "хорошим посылом". "В то же время его необходимо отнести и к самой Германии", - добавил Фридрих Мерц.

Политик отметил, что если Шольц прекратит колебания относительно поставок Украине крылатых ракет, его заявления будут заслуживать большего доверия.

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Накануне Шольц призвал другие страны Европейского Союза увеличить военную поддержку Украины.

"Поставки оружия для Украины, запланированные сейчас большинством государств-членов ЕС, в любом случае слишком малы, - заявил канцлер.

По его словам, Германия, продолжит оказывать военную помощь "столько, сколько потребуется", но одного лишь ее вклада будет недостаточно, чтобы обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

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Дискуссии о необходимости передачи ракет Taurus Украине продолжаются много месяцев.

3 января представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что правительство Германии осудило недавние авиаудары рф по Украине, но "нового статуса" по Taurus нет.

После этого заявления в Берлине прошла акция с требованием предоставить Украине ракеты Taurus.