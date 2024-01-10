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Лідер опозиції ФРН закликав якнайшвидше поставити Києву крилаті ракети Taurus

Лідер опозиції ФРН закликав якнайшвидше поставити Києву крилаті ракети Taurus

Київ • УНН

 • 32590 перегляди

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц закликає канцлера Шольца якнайшвидше поставити Україні крилаті ракети Taurus для посилення оборони Києва.

 Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц вкотре закликав канцлера ФРН Олафа Шольца не затягувати вирішення питання про постачання Києву крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє DW, пише УНН

Деталі 

"Це б стало величезною допомогою Україні", - заявив Мерц в інтерв'ю газеті Rheinische Post у вівторок, 9 січня. 

На думку лідера опозиції Німеччини, у питанні про передачу Україні крилатих ракет голова уряду має проявити більше рішучості. 

Також він привітав адресований союзникам заклик канцлера Олафа Шольца посилити підтримку України, назвавши його "хорошим посилом".  "Водночас його необхідно віднести і до самої Німеччини", - додав Фрідріх Мерц.

 Політик зауважив, що якщо Шольц припинить коливання щодо постачання Україні крилатих ракет, його заяви заслуговуватимуть на більшу довіру. 

Доповнення 

Напередодні Шольц закликав інші країни Європейського Союзу збільшити військову підтримку України. 

 "Постачання зброї для України, заплановані наразі більшістю держав-членів ЄС, у будь-якому разі занадто малі, - заявив канцлер. 

За його словами, Німеччина, продовжить надавати військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно", але одного лише її внеску буде недостатньо, щоб забезпечити безпеку України в довгостроковій перспективі.

Додамо 

Дискусії про необхідність передачі ракет Taurus Україні тривають багато місяців.

3 січня речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що уряд Німеччини засудив нещодавні авіаудари рф по Україні, але "нового статусу" щодо Taurus немає. 

Після цієї заяви у Берліні пройшла акція з вимогою надати Україні ракети Taurus.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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