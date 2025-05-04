Лесной пожар возле Изюма быстро распространяется из-за ветра: продолжается эвакуация
Киев • УНН
В Харьковской области возле Изюма масштабный лесной пожар. Огонь охватил 80 гектаров, перекинулся на дома. Продолжается эвакуация жителей, ситуация сложная из-за ветра.
Лесной пожар возле Изюма быстро распространяется из-за ветра. Сейчас горит 80 гектаров территории. Огонь перекинулся и на жилые дома. Продолжается эвакуация местных жителей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале председатель Харьковской областной государственной адиминстрации (ОГА) Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 04 мая в 21:02 Олег Синегубов сообщил, что вокруг города Изюм продолжается ликвидация лесного пожара, который продолжает распространяться.
Сейчас горит лесная подстилка на ориентировочной площади 80 гектаров на территории Песчанского лесничества. В результате перебрасывания огня загорелась крыша двухэтажного жилого дома, частный дом, гаражи
По словам главы Харьковской ОГА, эвакуация местных жителей продолжается.
Тушение пожара для спасателей осложняется сильным порывистым ветром. Но ситуация контролируемая
Отмечается, что спасатели и пиротехники ГСЧС продолжают обуздывать огонь в Харьковской области.
К ликвидации привлечены также лесная охрана и техника лесхозов.
Напомним
В воскресенье, 04 мая, враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что площадь лесного пожара, который вспыхнул после атаки рф, охватила уже более 20 га. В лесу детонируют оставленные оккупантами боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей.
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