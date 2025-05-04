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Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей
13:59 • 13147 просмотра

Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей

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Лесной пожар возле Изюма быстро распространяется из-за ветра: продолжается эвакуация

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В Харьковской области возле Изюма масштабный лесной пожар. Огонь охватил 80 гектаров, перекинулся на дома. Продолжается эвакуация жителей, ситуация сложная из-за ветра.

Лесной пожар возле Изюма быстро распространяется из-за ветра: продолжается эвакуация

Лесной пожар возле Изюма быстро распространяется из-за ветра. Сейчас горит 80 гектаров территории. Огонь перекинулся и на жилые дома. Продолжается эвакуация местных жителей. Об этом сообщает в своем Telegram-канале председатель Харьковской областной государственной адиминстрации (ОГА) Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 04 мая в 21:02 Олег Синегубов сообщил, что вокруг города Изюм продолжается ликвидация лесного пожара, который продолжает распространяться.

Сейчас горит лесная подстилка на ориентировочной площади 80 гектаров на территории Песчанского лесничества. В результате перебрасывания огня загорелась крыша двухэтажного жилого дома, частный дом, гаражи

- говорится в заметке чиновника.

По словам главы Харьковской ОГА, эвакуация местных жителей продолжается.

Тушение пожара для спасателей осложняется сильным порывистым ветром. Но ситуация контролируемая

- добавил чиновник.

Отмечается, что спасатели и пиротехники ГСЧС продолжают обуздывать огонь в Харьковской области.

К ликвидации привлечены также лесная охрана и техника лесхозов.

Напомним

В воскресенье, 04 мая, враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что площадь лесного пожара, который вспыхнул после атаки рф, охватила уже более 20 га. В лесу детонируют оставленные оккупантами боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей.

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