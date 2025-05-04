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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
13:59 • 13148 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

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Лісова пожежа біля Ізюма швидко поширюється через вітер: триває евакуація

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

На Харківщині біля Ізюма масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив 80 гектарів, перекинувся на будинки. Триває евакуація мешканців, ситуація складна через вітер.

Лісова пожежа біля Ізюма швидко поширюється через вітер: триває евакуація

Лісова пожежа біля Ізюма швидко поширюється через вітер. Наразі горить 80 гектарів території. Вогонь перекинувся й на житлові будинки. Триває евакуація місцевих жителів. Про це інформує у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної державної адімінстрації (ОДА) Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

У неділю, 04 травня о 21:02 Олег Синєгубов повідовив що навколо міста Ізюм триває ліквідація лісової пожежі, яка продовжує поширюватися.

Наразі горить лісова підстилка на орієнтовній площі 80 гектарів на території Піщанського лісництва. Внаслідок перекидання вогню загорівся дах двоповерхового житлового будинку, приватний будинок, гаражі

- йдеться у дописі чиновника.

За словами очільника Харківської ОДА, евакуація місцевих жителів триває.

Гасіння пожежі для рятувальників ускладнюється сильним поривчастим вітром. Але ситуація контрольована

- додав чиновник.

Зазначається, що рятувальники та піротехніки ДСНС продовжують приборкувати вогонь в Харківській області.

До ліквідації залучені також лісова охорона та техніка лісгоспів.

Нагадаємо

У неділю, 04 травня, ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5га.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що площа лісової пожежі, яка спалахнула після атаки рф, охопила вже понад 20 га. У лісі детонують залишені окупантами боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів.

Масштабна пожежа на столичному Гідропарку: горіли складські приміщення04.05.25, 14:44 • 3218 переглядiв

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