Масштабна пожежа на столичному Гідропарку: горіли складські приміщення
Київ • УНН
У столичному Гідропарку загорілися складські приміщення, вогонь перекинувся на два гаражі. Площа пожежі склала 350 кв.м, постраждалих немає.
На столичному Гідропарку виникла пожежа у складських приміщеннях, вогонь поширився і на два гаражі, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Повідомлення про пожежу, яка виникла на Гідропарку надійшло о 13:48.
Загоряння сталось у двох поруч розташованих одноповерхових боксах з розповсюдженням полумʼя на два гаражі.
О 14:54 займання ліквідували на загальній площі 350 кв. м.
Попередньо, постраждалих немає.
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