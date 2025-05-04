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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 40024 перегляди

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Масштабна пожежа на столичному Гідропарку: горіли складські приміщення

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У столичному Гідропарку загорілися складські приміщення, вогонь перекинувся на два гаражі. Площа пожежі склала 350 кв.м, постраждалих немає.

Масштабна пожежа на столичному Гідропарку: горіли складські приміщення

На столичному Гідропарку виникла пожежа у складських приміщеннях, вогонь поширився і на два гаражі, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Повідомлення про пожежу, яка виникла на Гідропарку надійшло о 13:48.

Загоряння сталось у двох поруч розташованих одноповерхових боксах з розповсюдженням полумʼя на два гаражі.

О 14:54 займання ліквідували на загальній площі 350 кв. м.

Попередньо, постраждалих немає.

У Черкасах ліквідували наслідки нічної атаки дронів: багато пожеж, є постраждалий04.05.25, 07:30 • 4438 переглядiв

Антоніна Туманова

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