Масштабный пожар на столичном Гидропарке: горели складские помещения
Киев • УНН
В столичном Гидропарке загорелись складские помещения, огонь перекинулся на два гаража. Площадь пожара составила 350 кв.м, пострадавших нет.
В столичном Гидропарке возник пожар в складских помещениях, огонь распространился и на два гаража, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сообщение о пожаре, возникшем на Гидропарке, поступило в 13:48.
Возгорание произошло в двух рядом расположенных одноэтажных боксах с распространением пламени на два гаража.
В 14:54 возгорание ликвидировали на общей площади 350 кв. м.
Предварительно, пострадавших нет.
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