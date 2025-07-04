Лесные пожары в Турции унесли жизни двух человек, есть заявления о поджогах

Лесные пожары в Турции унесли жизни двух человек, о второй жертве стало известно во вторник в западной провинции Измир, на фоне того, как пожары бушевали уже неделю в нескольких регионах, тогда как малоизвестная группа, утверждающая о связях с курдскими боевиками, заявила, что стоит за десятками поджогов, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Последней жертвой лесных пожаров стал оператор экскаватора Ибрагим Демир, который погиб во время борьбы с пламенем в районе Одемиш, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

Ранее 81-летний прикованный к постели мужчина, который был один дома в том же районе, погиб, когда огонь достиг его дома, что стало первой смертью с начала пожаров.

Группа, называющая себя "Дети огня", взяла на себя ответственность за "десятки пожаров в шести турецких городах", согласно заявлению, распространенному в интернете.

Эта группа, о которой мало кто знает, утверждает, что она связана с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Турция, Соединенные Штаты и Европейский Союз признали террористической группой. РПК, которая в мае заявила о прекращении 40-летнего восстания и роспуске, не прокомментировала это утверждение.

Пожарные продолжали бороться с огнем с помощью вертолетов и самолетов, которые сбрасывали воду над горной местностью в Измире, тогда как власти закрыли некоторые дороги к курортному городу Чешме на Эгейском море, сообщает Anadolu.

Телекомпании показали кадры пламени, охватывающего главную автомагистраль, когда прибыли цистерны с водой.

Лесные пожары на западе Турции повредили около 200 домов, а жертвам было предоставлено альтернативное жилье, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Около 50 000 человек были временно эвакуированы в начале этой недели из районов пожаров, разгорающихся из-за высоких температур, низкой влажности и сильных ветров.

Новые пожары также вспыхнули в четверг в южной курортной провинции Анталия и в лесистых районах вблизи Стамбула, крупнейшего города Турции, сообщает Anadolu. Властям удалось сдержать несколько пожаров.

Как пишет CNN Turk, министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли заявил, что за последнюю неделю вспыхнуло 624 лесных пожара. Юмакли сообщил, что удалось взять под контроль 621 из 624 пожаров и что на сегодняшний день борются с 9 крупными пожарами.

Дополнение

Турция, Греция и другие страны Средиземноморья находятся в районе, который ученые называют "горячей точкой лесных пожаров" - пожары являются распространенными в течение жаркого и сухого лета. Они стали более разрушительными в последние годы из-за быстрого изменения климата.