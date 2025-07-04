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Лісові пожежі в Туреччині забрали життя двох людей, є заяви про підпали

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Лісові пожежі в Туреччині забрали життя двох людей, одна з яких – оператор екскаватора, що боровся з вогнем. Маловідома група "Діти вогню", яка стверджує про зв'язки з курдськими бойовиками, взяла на себе відповідальність за десятки підпалів.

Лісові пожежі в Туреччині забрали життя двох людей, є заяви про підпали

Лісові пожежі у Туреччині забрали життя двох людей, про другу жертву стало відомо у вівторок у західній провінції Ізмір, на тлі того, як пожежі вирували вже тиждень у кількох регіонах, тоді як маловідома група, яка стверджує про зв'язки з курдськими бойовиками, заявила, що стоїть за десятками підпалів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Останньою жертвою лісових пожеж став оператор екскаватора Ібрагім Демір, який загинув під час боротьби з полум'ям в районі Одеміш, повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

Раніше 81-річний прикутий до ліжка чоловік, який був сам удома в тому ж районі, загинув, коли вогонь досяг його будинку, що стало першою смертю з початку пожеж.

Група, яка називає себе "Діти вогню", взяла на себе відповідальність за "десятки пожеж у шести турецьких містах", згідно із заявою, поширеною в інтернеті.

Ця група, про яку мало хто знає, стверджує, що вона пов'язана із забороненою Робочою партією Курдистану (РПК), яку Туреччина, Сполучені Штати та Європейський Союз визнали терористичною групою. РПК, яка у травні заявила про припинення 40-річного повстання та розпуск, не прокоментувала це твердження.

Пожежники продовжували боротися з вогнем за допомогою гелікоптерів та літаків, які скидали воду над гірською місцевістю в Ізмірі, тоді як влада закрила деякі дороги до курортного міста Чешме на Егейському морі, повідомляє Anadolu.

Телекомпанії показали кадри полум'я, що охоплює головну автомагістраль, коли прибули цистерни з водою.

Лісові пожежі на заході Туреччини пошкодили близько 200 будинків, а жертвам було надано альтернативне житло, повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая. Близько 50 000 людей були тимчасово евакуйовані на початку цього тижня з районів пожеж, що розгоряються через високі температури, низьку вологість та сильні вітри.

Нові пожежі також спалахнули в четвер у південній курортній провінції Анталія та в лісистих районах поблизу Стамбула, найбільшого міста Туреччини, повідомляє Anadolu. Владі вдалося стримати кілька пожеж.

Як пише CNN Turk, міністр сільського господарства та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакли заявив, що за останній тиждень спалахнуло 624 лісові пожежі. Юмакли повідомив, що вдалося взяти під контроль 621 з 624 пожеж і що на сьогодні борються з 9 великими пожежами.

Доповнення

Туреччина, Греція та інші країни Середземномор'я знаходяться в районі, який вчені називають "гарячою точкою лісових пожеж" - пожежі є поширеними протягом спекотного та сухого літа. Вони стали більш руйнівними в останні роки через швидку зміну клімату.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Reuters
Європейський Союз
Стамбул
Греція
Туреччина
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