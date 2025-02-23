Ледяная ловушка на Киевском водохранилище: пятеро рыбаков оказались в опасности, их спасало ГСЧС

Пять любителей зимней рыбалки попали в беду вблизи села Новые Петровцы Киевской области - между ними и сушей образовался 10-метровый разрыв. Для их освобождения была вызвана водолазно-спасательная бригада, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

На Киевском водохранилище вблизи села Новые Петровцы пятеро рыбаков попали в беду - от берега их отрезала вода: между ними и сушей образовался 10-метровый разрыв - информирует пресс-служба ГСЧС.

На помощь отправились специалисты водолазно-спасательного отделения.

По состоянию на сейчас известно, что мужчин безопасно доставили на берег, где их уже ждали медики.

По данным ГСЧС, рыбаки остались невредимыми, от госпитализации отказались.

Напомним,

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