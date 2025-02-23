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Ледяная ловушка на Киевском водохранилище: пятеро рыбаков оказались в опасности, их спасало ГСЧС

Ледяная ловушка на Киевском водохранилище: пятеро рыбаков оказались в опасности, их спасало ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 1217 просмотра

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На Киевском водохранилище возле села Новые Петровцы пятеро рыбаков оказались отрезанными от берега 10-метровым разрывом льда. Спасатели успешно эвакуировали мужчин, которые отказались от госпитализации.

Пять любителей зимней рыбалки попали в беду вблизи села Новые Петровцы Киевской области - между ними и сушей образовался 10-метровый разрыв. Для их освобождения была вызвана водолазно-спасательная бригада, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

На Киевском водохранилище вблизи села Новые Петровцы пятеро рыбаков попали в беду - от берега их отрезала вода: между ними и сушей образовался 10-метровый разрыв

- информирует пресс-служба ГСЧС.

На помощь отправились специалисты водолазно-спасательного отделения. 

По состоянию на сейчас известно, что мужчин безопасно доставили на берег, где их уже ждали медики. 

По данным ГСЧС, рыбаки остались невредимыми, от госпитализации отказались.

Напомним,

В селе Корсунцы Одесского района трое подростков 14-15 лет провалились под лед на местном пруду. Несмотря на быстрое реагирование спасателей, спасти детей не удалось.

Спасатели сняли пятерых рыбаков с дрейфующего льда на Днепре14.02.25, 16:41 • 26669 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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