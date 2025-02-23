Крижана пастка на Київському водосховищі: п'ятеро рибалок опинились у небезпеці, їх рятувало ДСНС

П'ять любителів зимової рибалки потрапили у халепу поблизу села Нові Петрівці на Київщині - між ними та суходолом утворився 10-метровий розрив. Для їх визволення була викликана водолазно-рятувальна бригада, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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На Київському водосховищі поблизу села Нові Петрівці п’ятеро рибалок потрапили у халепу - від берега їх відрізала вода: між ними та суходолом утворився 10-метровий розрив - інформує пресслужба ДСНС.

На допомогу вирушили фахівці водолазно-рятувального відділення.

Станом на зараз відомо, що чоловіків безпечно доставили на берег, де на них вже чекали медики.

За даними ДСНС, рибалки залишилися неушкодженими, від госпіталізації відмовилися.

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