Крижана пастка на Київському водосховищі: п'ятеро рибалок опинились у небезпеці, їх рятувало ДСНС
Київ • УНН
На Київському водосховищі біля села Нові Петрівці п'ятеро рибалок опинились відрізаними від берега 10-метровим розривом льоду. Рятувальники успішно евакуювали чоловіків, які відмовились від госпіталізації.
П'ять любителів зимової рибалки потрапили у халепу поблизу села Нові Петрівці на Київщині - між ними та суходолом утворився 10-метровий розрив. Для їх визволення була викликана водолазно-рятувальна бригада, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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На Київському водосховищі поблизу села Нові Петрівці п’ятеро рибалок потрапили у халепу - від берега їх відрізала вода: між ними та суходолом утворився 10-метровий розрив
На допомогу вирушили фахівці водолазно-рятувального відділення.
Станом на зараз відомо, що чоловіків безпечно доставили на берег, де на них вже чекали медики.
За даними ДСНС, рибалки залишилися неушкодженими, від госпіталізації відмовилися.
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Рятувальники зняли п'ятьох рибалок з дрейфуючої криги на Дніпрі14.02.25, 16:41 • 26896 переглядiв