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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Крижана пастка на Київському водосховищі: п'ятеро рибалок опинились у небезпеці, їх рятувало ДСНС

Крижана пастка на Київському водосховищі: п'ятеро рибалок опинились у небезпеці, їх рятувало ДСНС

Київ • УНН

 • 28879 перегляди

На Київському водосховищі біля села Нові Петрівці п'ятеро рибалок опинились відрізаними від берега 10-метровим розривом льоду. Рятувальники успішно евакуювали чоловіків, які відмовились від госпіталізації.

П'ять любителів зимової рибалки потрапили у халепу поблизу села Нові Петрівці на Київщині - між ними та суходолом утворився 10-метровий розрив. Для їх визволення була викликана водолазно-рятувальна бригада, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

На Київському водосховищі поблизу села Нові Петрівці п’ятеро рибалок потрапили у халепу - від берега їх відрізала вода: між ними та суходолом утворився 10-метровий розрив

- інформує пресслужба ДСНС.

На допомогу вирушили фахівці водолазно-рятувального відділення. 

Станом на зараз відомо, що чоловіків безпечно доставили на берег, де на них вже чекали медики. 

За даними ДСНС, рибалки залишилися неушкодженими, від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо

У селі Корсунці Одеського району троє підлітків 14-15 років провалилися під лід на місцевому ставку. Незважаючи на швидке реагування рятувальників, врятувати дітей не вдалося.

Рятувальники зняли п'ятьох рибалок з дрейфуючої криги на Дніпрі14.02.25, 16:41 • 26896 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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