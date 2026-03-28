Латвия, Литва и Эстония призвали ЕС помочь укрепить ПВО

$43.8850.61
ukenru
13:04 • 3078 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
12:29 • 8544 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
11:56 • 11138 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
08:59 • 13418 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
08:29 • 18381 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
28 марта, 07:00 • 19764 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 28245 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 26921 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 51936 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 74854 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.5м/с
59%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Иран
Одесса
Соединённые Штаты
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"14:00 • 498 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo13:27 • 1228 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo12:57 • 2124 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 18119 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 22013 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Сериал

Латвия, Литва и Эстония призвали ЕС помочь укрепить ПВО

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии призвали ускорить укрепление защиты неба. Инциденты с БПЛА подтвердили необходимость инвестиций в системы ПВО.

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали совместное заявление в ответ на недавние инциденты с дронами в воздушном пространстве Балтии, в частности призвали Европейский Союз помочь укрепить противовоздушную оборону. Об этом говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте министерства обороны Латвии, передает УНН.

Детали

Мы, Латвия, Эстония и Литва, предпринимаем решительные шаги для приоритетного развития противовоздушной обороны. Однако недавние инциденты, вызванные войной России в Украине, демонстрируют необходимость дальнейшего укрепления многоуровневой противовоздушной обороны

- говорится в заявлении.

Отмечается, что на этой неделе несколько иностранных беспилотников пересекли воздушное пространство НАТО над странами Балтии. К счастью, никто из гражданских не пострадал, а повреждения инфраструктуры были минимальными.

Мы высоко ценим профессионализм наших союзников в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, которые помогают обеспечить защиту воздушного пространства стран Балтии. Пока продолжается расследование для выяснения ключевых деталей и обстоятельств инцидентов, мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке оборонных операций Украины против России и законного права Украины на самооборону

- отмечается в заявлении.

Также добавляется, что инциденты последних дней демонстрируют необходимость продолжать улучшать готовность и инвестировать в оборонный потенциал. Страны Балтии уже инвестируют не менее 5% своего валового внутреннего продукта в оборону, предоставляя приоритет возможностям противовоздушной обороны, системам беспилотников и борьбы с ними, а также разработке акустических датчиков.

Хотя миссия НАТО "Восточная вахта" четко продемонстрировала свою важность, усилия Альянса по усилению противовоздушной обороны, включая противодействие беспилотникам, нуждаются в ускорении. Союзникам срочно нужно усилить возможности, необходимые для эффективного обнаружения и перехвата беспилотников. Текущее присутствие самолетов и систем противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии следует сохранить и усилить для противодействия всем видам воздушных угроз, включая нарушения правил дорожного движения беспилотниками. Эти инциденты демонстрируют важность обращения стран Балтии за финансированием европейских проектов для защиты общих интересов. Мы подчеркиваем необходимость значительного увеличения и долгосрочного целевого финансирования обороны Европейским Союзом, в частности для укрепления его восточной границы через такие инициативы, как "Восточное фланговое наблюдение" и "Европейский проект развития беспилотников и противодействия им"

- подчеркнули министры обороны.

Отдельно министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро опроверг заявления российских "медиа" о том, что Украине разрешили использовать их воздушное пространство для проведения ударов.

Дроны летели в воздушном пространстве России и оттуда попали в Эстонию, как и в Латвию. Дрон, упавший в Литве, вероятно, прилетел из воздушного пространства Беларуси. Эстония вместе с союзниками в Европейском союзе и НАТО поддерживает Украину, которая защищается от российской агрессии, но мы не являемся стороной этой войны. Это означает, что мы не предоставляем своего воздушного пространства для атак украинских дронов. Это ответ всем сторонникам теорий заговора и тем, кто рисует красные линии на картах - будто украинские дроны летели так или так. Эти дроны летели в воздушном пространстве России, и российские подразделения войск радиоэлектронной борьбы отклонили их от первоначального маршрута, подавив GPS-сигнал

- сказал Таро.

Напомним

25 марта в Латвии и Эстонии зафиксировали падение беспилотников, запущенных с российской стороны. Один аппарат взорвался в Краславском крае, другой попал в трубу электростанции.

Павел Башинский

Новости Мира
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Беларусь
Латвия
НАТО
Европейский Союз
Литва
Эстония
Украина