Латвия, Литва и Эстония призвали ЕС помочь укрепить ПВО

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали совместное заявление в ответ на недавние инциденты с дронами в воздушном пространстве Балтии, в частности призвали Европейский Союз помочь укрепить противовоздушную оборону. Об этом говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте министерства обороны Латвии, передает УНН.

Детали

Мы, Латвия, Эстония и Литва, предпринимаем решительные шаги для приоритетного развития противовоздушной обороны. Однако недавние инциденты, вызванные войной России в Украине, демонстрируют необходимость дальнейшего укрепления многоуровневой противовоздушной обороны - говорится в заявлении.

Отмечается, что на этой неделе несколько иностранных беспилотников пересекли воздушное пространство НАТО над странами Балтии. К счастью, никто из гражданских не пострадал, а повреждения инфраструктуры были минимальными.

Мы высоко ценим профессионализм наших союзников в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, которые помогают обеспечить защиту воздушного пространства стран Балтии. Пока продолжается расследование для выяснения ключевых деталей и обстоятельств инцидентов, мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке оборонных операций Украины против России и законного права Украины на самооборону - отмечается в заявлении.

Также добавляется, что инциденты последних дней демонстрируют необходимость продолжать улучшать готовность и инвестировать в оборонный потенциал. Страны Балтии уже инвестируют не менее 5% своего валового внутреннего продукта в оборону, предоставляя приоритет возможностям противовоздушной обороны, системам беспилотников и борьбы с ними, а также разработке акустических датчиков.

Хотя миссия НАТО "Восточная вахта" четко продемонстрировала свою важность, усилия Альянса по усилению противовоздушной обороны, включая противодействие беспилотникам, нуждаются в ускорении. Союзникам срочно нужно усилить возможности, необходимые для эффективного обнаружения и перехвата беспилотников. Текущее присутствие самолетов и систем противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии следует сохранить и усилить для противодействия всем видам воздушных угроз, включая нарушения правил дорожного движения беспилотниками. Эти инциденты демонстрируют важность обращения стран Балтии за финансированием европейских проектов для защиты общих интересов. Мы подчеркиваем необходимость значительного увеличения и долгосрочного целевого финансирования обороны Европейским Союзом, в частности для укрепления его восточной границы через такие инициативы, как "Восточное фланговое наблюдение" и "Европейский проект развития беспилотников и противодействия им" - подчеркнули министры обороны.

Отдельно министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро опроверг заявления российских "медиа" о том, что Украине разрешили использовать их воздушное пространство для проведения ударов.

Дроны летели в воздушном пространстве России и оттуда попали в Эстонию, как и в Латвию. Дрон, упавший в Литве, вероятно, прилетел из воздушного пространства Беларуси. Эстония вместе с союзниками в Европейском союзе и НАТО поддерживает Украину, которая защищается от российской агрессии, но мы не являемся стороной этой войны. Это означает, что мы не предоставляем своего воздушного пространства для атак украинских дронов. Это ответ всем сторонникам теорий заговора и тем, кто рисует красные линии на картах - будто украинские дроны летели так или так. Эти дроны летели в воздушном пространстве России, и российские подразделения войск радиоэлектронной борьбы отклонили их от первоначального маршрута, подавив GPS-сигнал - сказал Таро.

Напомним

25 марта в Латвии и Эстонии зафиксировали падение беспилотников, запущенных с российской стороны. Один аппарат взорвался в Краславском крае, другой попал в трубу электростанции.