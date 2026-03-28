Латвія, Литва та Естонія закликали ЄС допомогти зміцнити ППО

Міністри оборони Латвії, Литви та Естонії опублікували спільну заяву у відповідь на нещодавні інциденти з дронами у повітряному просторі Балтії, зокрема закликали Європейський Союз допомогти зміцнити протиповітряну оборону. Про це йдеться у заяві міністрів, опублікованій на сайті міністерства оборони Латвії, передає УНН.

Деталі

Ми, Латвія, Естонія та Литва, робимо рішучі кроки для пріоритетного розвитку протиповітряної оборони. Однак нещодавні інциденти, спричинені війною росії в Україні, демонструють необхідність продовження зміцнення багаторівневої протиповітряної оборони - йдеться у заяві.

Наголошується, що цього тижня кілька іноземних безпілотників перетнули повітряний простір НАТО над країнами Балтії. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав, а пошкодження інфраструктури було мінімальним.

Ми високо цінуємо професіоналізм наших союзників у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, які допомагають забезпечити захист повітряного простору країн Балтії. Поки триває розслідування для з'ясування ключових деталей та обставин інцидентів, ми залишаємося непохитними у нашій підтримці оборонних операцій України проти росії та законного права України на самооборону - зазначається у заяві.

Також додається, що інциденти останніх днів демонструють необхідність продовжувати покращувати готовність та інвестувати в оборонний потенціал. Країни Балтії вже інвестують щонайменше 5% свого валового внутрішнього продукту в оборону, надаючи пріоритет можливостям протиповітряної оборони, системам безпілотників та боротьби з ними, а також розробці акустичних датчиків.

Хоча місія НАТО "Східна вахта" чітко продемонструвала свою важливість, зусилля Альянсу щодо посилення протиповітряної оборони, включаючи протидію безпілотникам, потребують прискорення. Союзникам терміново потрібно посилити можливості, необхідні для ефективного виявлення та перехоплення безпілотників. Поточну присутність літаків та систем протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії слід зберегти та посилити для протидії всім видам повітряних загроз, включаючи порушення правил дорожнього руху безпілотниками. Ці інциденти демонструють важливість звернення країн Балтії за фінансуванням європейських проєктів для захисту спільних інтересів. Ми наголошуємо на необхідності значного збільшення та довгострокового цільового фінансування оборони Європейським Союзом, зокрема для зміцнення його східного кордону через такі ініціативи, як "Східне флангове спостереження" та "Європейський проєкт розвитку безпілотників та протидії їм" - наголосили міністри оборони.

Окремо міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро спростував заяви російських "медіа" про те, що Україні дозволили використовувати їхній повітряний простір для проведення ударів.

Дрони летіли у повітряному просторі росії і звідти потрапили до Естонії, як і до Латвії. Дрон, який упав у Литві, ймовірно, прилетів із повітряного простору білорусі. Естонія разом із союзниками в Європейському союзі та НАТО підтримує Україну, яка захищається від російської агресії, але ми не є стороною цієї війни. Це означає, що ми не надаємо свого повітряного простору для атак українських дронів. Це відповідь усім прихильникам теорій змови і тим, хто малює червоні лінії на картах - ніби українські дрони летіли так чи так. Ці дрони летіли у повітряному просторі росії, і російські підрозділи військ радіоелектронної боротьби відхилили їх від початкового маршруту, придушивши GPS-сигнал - сказав Таро.

Нагадаємо

25 березня у Латвії та Естонії зафіксували падіння безпілотників, запущених з російського боку. Один апарат вибухнув у Краславському краї, інший влучив у трубу електростанції.