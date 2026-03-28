Латвія, Литва та Естонія закликали ЄС допомогти зміцнити ППО

$43.8850.61
ukenru
13:04 • 920 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
12:29 • 3948 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
11:56 • 9548 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
08:59 • 12260 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 17299 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 19125 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 27207 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 26786 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 51824 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74158 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.6м/с
58%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські фермери отримають 124 мільйони гривень на розвиток виробництва - Кабмін28 березня, 03:53 • 7540 перегляди
Укрзалізниця скасовує рейси та змінює графік поїздів - список28 березня, 04:28 • 5614 перегляди
Рівень довіри росіян до путіна впав до історичного мінімуму за час повномасштабної війни - опитування28 березня, 05:34 • 10150 перегляди
росія випустила 273 дрони по Україні з основним ударом по Одещині, знешкоджено 25208:19 • 10408 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 7654 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини10:58 • 7862 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 27208 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 27946 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 27073 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 74158 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Одеса
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 340 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 1178 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 17871 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 21773 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 26747 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ракетний комплекс "Тор"
Шахед-136

Латвія, Литва та Естонія закликали ЄС допомогти зміцнити ППО

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Міністри оборони Латвії, Литви та Естонії закликали прискорити зміцнення захисту неба. Інциденти з БПЛА підтвердили потребу в інвестиціях у системи ППО.

Латвія, Литва та Естонія закликали ЄС допомогти зміцнити ППО

Міністри оборони Латвії, Литви та Естонії опублікували спільну заяву у відповідь на нещодавні інциденти з дронами у повітряному просторі Балтії, зокрема закликали Європейський Союз допомогти зміцнити протиповітряну оборону. Про це йдеться у заяві міністрів, опублікованій на сайті міністерства оборони Латвії, передає УНН.

Деталі

Ми, Латвія, Естонія та Литва, робимо рішучі кроки для пріоритетного розвитку протиповітряної оборони. Однак нещодавні інциденти, спричинені війною росії в Україні, демонструють необхідність продовження зміцнення багаторівневої протиповітряної оборони

- йдеться у заяві.

Наголошується, що цього тижня кілька іноземних безпілотників перетнули повітряний простір НАТО над країнами Балтії. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав, а пошкодження інфраструктури було мінімальним.

Ми високо цінуємо професіоналізм наших союзників у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, які допомагають забезпечити захист повітряного простору країн Балтії. Поки триває розслідування для з'ясування ключових деталей та обставин інцидентів, ми залишаємося непохитними у нашій підтримці оборонних операцій України проти росії та законного права України на самооборону

- зазначається у заяві.

Також додається, що інциденти останніх днів демонструють необхідність продовжувати покращувати готовність та інвестувати в оборонний потенціал. Країни Балтії вже інвестують щонайменше 5% свого валового внутрішнього продукту в оборону, надаючи пріоритет можливостям протиповітряної оборони, системам безпілотників та боротьби з ними, а також розробці акустичних датчиків.

Хоча місія НАТО "Східна вахта" чітко продемонструвала свою важливість, зусилля Альянсу щодо посилення протиповітряної оборони, включаючи протидію безпілотникам, потребують прискорення. Союзникам терміново потрібно посилити можливості, необхідні для ефективного виявлення та перехоплення безпілотників. Поточну присутність літаків та систем протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії слід зберегти та посилити для протидії всім видам повітряних загроз, включаючи порушення правил дорожнього руху безпілотниками. Ці інциденти демонструють важливість звернення країн Балтії за фінансуванням європейських проєктів для захисту спільних інтересів. Ми наголошуємо на необхідності значного збільшення та довгострокового цільового фінансування оборони Європейським Союзом, зокрема для зміцнення його східного кордону через такі ініціативи, як "Східне флангове спостереження" та "Європейський проєкт розвитку безпілотників та протидії їм"

- наголосили міністри оборони.

Окремо міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро спростував заяви російських "медіа" про те, що Україні дозволили використовувати їхній повітряний простір для проведення ударів.

Дрони летіли у повітряному просторі росії і звідти потрапили до Естонії, як і до Латвії. Дрон, який упав у Литві, ймовірно, прилетів із повітряного простору білорусі. Естонія разом із союзниками в Європейському союзі та НАТО підтримує Україну, яка захищається від російської агресії, але ми не є стороною цієї війни. Це означає, що ми не надаємо свого повітряного простору для атак українських дронів. Це відповідь усім прихильникам теорій змови і тим, хто малює червоні лінії на картах - ніби українські дрони летіли так чи так. Ці дрони летіли у повітряному просторі росії, і російські підрозділи військ радіоелектронної боротьби відхилили їх від початкового маршруту, придушивши GPS-сигнал

- сказав Таро.

Нагадаємо

25 березня у Латвії та Естонії зафіксували падіння безпілотників, запущених з російського боку. Один апарат вибухнув у Краславському краї, інший влучив у трубу електростанції.

Павло Башинський

Світ
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Білорусь
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Литва
Естонія
Україна