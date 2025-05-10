Лагерь войны находится в москве, в Киеве лагерь мира - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лагерь войны находится в москве, а в Киеве – лагерь мира. Он подчеркнул важность мобилизации лагеря мира для защиты европейской безопасности.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что сегодня лагерем войны является москва. Зато в Киеве находится лагерь мира. Об этом Макрон заявил во время брифинга, который состоялся в Киеве, передает УНН.
Детали
Сегодня мы видим, что лагерь войны – он в москве. Здесь лагерь мира
Макрон подчеркнул, что сегодня на карту поставлены принципы европейской коллективной безопасности и будущая защита этих принципов.
То, что сегодня стоит на карте в Украине – это не только наши общие принципы коллективной безопасности, но также наше будущее и защита этих принципов. Тех принципов, которые формируют международный порядок
Он также призвал мобилизовать весь лагерь мира. Это является главной целью тех инициатив, которые выдвинула Европа.
Нам нужно мобилизовать весь лагерь мира, именно это стоит в сердце наших инициатив, которые мы отрабатывали последние месяцы
Дополнение
Представители США, Украины и Европы сформировали список условий для российского диктатора владимира путина с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф должен передать его путину.