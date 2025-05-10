Лагерь войны находится в москве, в Киеве лагерь мира - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что сегодня лагерем войны является москва. Зато в Киеве находится лагерь мира. Об этом Макрон заявил во время брифинга, который состоялся в Киеве, передает УНН.

Сегодня мы видим, что лагерь войны – он в москве. Здесь лагерь мира

Макрон подчеркнул, что сегодня на карту поставлены принципы европейской коллективной безопасности и будущая защита этих принципов.

То, что сегодня стоит на карте в Украине – это не только наши общие принципы коллективной безопасности, но также наше будущее и защита этих принципов. Тех принципов, которые формируют международный порядок