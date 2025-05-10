Табір війни знаходиться в москві, у Києві табір миру - Макрон

Президент Франції Емманюєль Макрон повідомив, що сьогодні табором війни є москва. Натомість у Києві знаходиться табір миру. Про це Макрон заявив під час брифінгу, який відбувся в Києві, передає УНН.

Сьогодні ми бачимо, що табір війни – він в москві. Тут табір миру

Макрон підкреслив, що сьогодні на карту поставлені принципи європейської колективної безпеки та майбутній захист цих принципів.

Те, що сьогодні стоїть на карті в Україні – це не лише наші спільні принципи колективної безпеки, але також наше майбутнє і захист цих принципів. Тих принципі, які формують міжнародний порядок

Він також закликав мобілізувати увесь табір миру. Це є головною метою тих ініціатив, які висунула Європа.

Нам потрібно мобілізувати увесь табір миру, саме це стоїть у серці наших ініціатив, які ми відпрацьовували останні місяці