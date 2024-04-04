Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"
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Премьер Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии: что известно
В Берлине обсуждают снос виллы Геббельса. Ранее пропаганда рф выдала фейк, что ее купил Зеленский
ООН: Перед Украиной стоит масштабный вызов по разминированию, сравнимый со всей Европой после Второй мировой войны
В результате ракетного удара по Харьковщине один человек погиб, еще двое получили ранения - прокуратура
Землетрясение на Тайване: уже известно о более чем тысяче раненых
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников по НАТО немедленно предоставить больше систем противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты, и, по сообщениям, указал, что союзники договорились определить и направить дополнительные системы противовоздушной обороны в Украину, чтобы помочь защитить ее небо.
Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала
Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на закупку сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.
Премьер Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии: что известно
Премьер-министр Шмыгаль обсудил с латвийскими законодателями всестороннюю поддержку Украины, поблагодарил за военную и финансовую помощь.
В Берлине обсуждают снос виллы Геббельса. Ранее пропаганда рф выдала фейк, что ее купил Зеленский
Снос виллы Йозефа Геббельса под Берлином обсуждается в парламенте, причем дебаты идут вокруг того, стоит ли сохранить ее историческую и архитектурную ценность или снести из-за высоких расходов на содержание и ассоциации с нацистским министром пропаганды.
ООН: Перед Украиной стоит масштабный вызов по разминированию, сравнимый со всей Европой после Второй мировой войны
Украина стала одной из самых заминированных стран мира из-за российского вторжения и мин, оставшихся со времен Второй мировой войны, с масштабом разминирования, сравнимым с разминированием всей Европы после 1945 года.
В результате ракетного удара по Харьковщине один человек погиб, еще двое получили ранения - прокуратура
Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российского ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Харьковской области.
Землетрясение на Тайване: уже известно о более чем тысяче раненых
Землетрясение магнитудой 7,2 балла у побережья Тайваня унесло жизни 10 человек и 1067 получили ранения, а сотни людей все еще остаются заблокированными из-за завалов и потенциальных оползней.
Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"
Враг впервые атаковал солнечную электростанцию в Днепропетровской области, повредил крупный энергетический объект в Харьковской области, что привело к ограничению электроснабжения в обоих регионах.
Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина в конечном итоге станет членом НАТО, а поддержка Альянса "твердая".
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рекомендовать принять законопроект о "белом бизнес-клубе", который может узаконить отнесение предприятий к категории рисковых и блокирование их счетов, предоставляя при этом преференции в виде уменьшения количества проверок для налогоплательщиков, которые соответствуют определенным критериям.