Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета Украина-НАТО призвал союзников немедленно предоставить больше систем ПВО, в частности Patriot, способных перехватывать баллистические ракеты, и они ответили на призыв и немедленно принимают меры. Об этом министр сообщил по итогам заседания в четверг, пишет УНН.

Мы только что завершили заседание Совета Украина-НАТО, где я призвал союзников немедленно предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, в частности "Петриоты", способные перехватывать баллистические ракеты, и я ценю ответ союзников, в частности ответ Германии - сказал Кулеба в обнародованном в X видеокомментарии.

Министр в X добавил, что "самая большая потребность Украины сейчас - срочно усилить ПВО".

Я благодарю Германию и других союзников за то, что они ответили на призыв и сразу же принимают меры - подчеркнул Кулеба.

К призыву присоединилась глава МИД Германии Анналена Бербок, которая заявила, что "только что громко и четко услышала от Дмитрия Кулебы, что Украине срочно нужно больше ПВО". "Я на себе убедилась в Одессе и Харькове, что ПВО спасает жизни. Вместе мы призываем партнеров в Европе и всем мире предоставить все, что мы все можем", - подчеркнула Бербок в X.

Как пишет tagesschau, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, "союзники по НАТО договорились определить в своих арсеналах системы ПВО, которые они пришлют Украине для ее самообороны". Союзники сделают эти дополнительные системы ПВО доступными для Украины, тем самым "способствуя защите нашего неба", заявил Кулеба прессе в Брюсселе, где он участвует во встрече министров иностранных дел стран НАТО.

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