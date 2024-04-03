Кулеба: Привлечение России к ответственности обеспечит будущее без войны для Европы

Во время официального визита в Нидерланды 2 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины". В ходе итоговой пресс-конференции глава МИД подчеркнул, что нынешняя экспансионистская политика Москвы неразрывно связана с безнаказанностью на протяжении всей империалистической истории России. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

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Россия - единственная империя в мире, которая избежала деколонизации после двух мировых войн в 20-м веке. Все остальные империи прекратили свое существование и были вынуждены отпустить свои колонии. Более того, Россия - единственная империя, которая не только дожила до наших дней, но и никогда, я подчеркиваю, никогда не признала вины за свои имперские преступления и не была за них наказана отметил министр Кулеба.

Дмитрий Кулеба подчеркнул исторический вес для Европы и всего мира привлечения имперской России к ответственности. В противном случае Москва продолжит свою захватническую войну и зверства.

Глава МИД подчеркнул, что украинцы требуют справедливости за российские преступления уже сейчас, а не в отдаленном будущем. В этом контексте, он приветствовал положительные решения, принятые по результатам министерской конференции.

Я рад, что сегодняшняя конференция принесла именно те ощутимые результаты, которых ожидают украинцы. Прежде всего, заработал Реестр убытков. Украинцы уже могут подавать свои заявки на получение компенсации за повреждение или разрушение жилья. Мы будем приветствовать дальнейшее расширение сферы применения Реестра и доступных типов запросов подчеркнул он.

Глава МИД Украины отдельно отметил важность принятой по результатам конференции политической декларации, подписантами которой уже стали 44 страны и которая остается открытой к подписанию.

Декларация в частности приветствует дискуссию о конфискации замороженных российских активов, а также доходов от них в пользу Украины. Первые решения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины уже были приняты, и эта работа должна достичь больших результатов в этом году. Документ также призывает к полной ответственности за преступление агрессии. Это важная основа для дальнейшей работы над созданием полноценного Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины подытожил министр.

Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев