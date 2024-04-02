Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Гааге рассказал об ощутимых результатах по восстановлению справедливости для украинцев по четырем направлениям, сообщает УНН со ссылкой на пост Кулебы в соцсети X.

В своем выступлении на открытии конференции 57 стран мира "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге Кулеба отметил, что украинцы нуждаются в справедливости прямо сейчас. А не в отдаленном будущем.

Украинцы не хотят слышать, что правосудие будет восстановлено. Они хотят видеть его уже сейчас. Не только на поле боя, но и в залах суда, в реальных решениях. И они имеют право требовать этого - указал глава МИД.

По словам Кулебы, в этом контексте уже есть ощутимые результаты по четырем направлениям:

1. Заработал Реестр убытков, который позволяет украинцам запросить компенсацию за повреждение или уничтожение жилой недвижимости, и сфера его применения будет расширяться.

2. Создан Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (МЦПА), прокуроры которого сейчас проводят расследование и готовят обвинительные заключения по этому преступлению.

3) Международный уголовный суд уже выдал первые четыре ордера на арест, в частности российского диктатора Путина. По словам Кулебы, Украина ожидает, что их станет больше.

4. Уже приняты первые решения об использовании замороженных российских активов в интересах Украины, и эта работа должна принести еще больше результатов в этом году.

"Необходимо проделать еще большую работу. Однако первые шаги показывают, что справедливость в отношении российской агрессии и дальнейших злодеяний неизбежна", - резюмировал Кулеба.