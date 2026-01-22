$43.180.08
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Крупный пожар охватил связанное с нацистским пропагандистом Геббельсом место под Берлином

Киев • УНН

 • 170 просмотра

На исторической территории к северу от Берлина, где когда-то была резиденция Геббельса, произошел крупный пожар. Сама вилла Геббельса не пострадала, ведется расследование.

Крупный пожар охватил связанное с нацистским пропагандистом Геббельсом место под Берлином
Christoph Soeder/dpa

Крупный пожар произошел в четверг на исторической территории к северу от Берлина, где когда-то располагалась загородная резиденция, построенная для министра нацистской пропаганды Йозефа Геббельса, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

Свидетели сообщили о дыме, идущем из здания на территории Богензее в городе Вандлиц в среду вечером, что привело к экстренному реагированию, говорится в заявлении полиции.

Десятки пожарных сначала боролись с пламенем в конструкции крыши, которое позже распространилось на все здание.

Пожарные операции все еще продолжаются и еще не завершены, сообщила полиция.

Комплекс Богензее включает несколько зданий и наиболее известен благодаря вилле, построенной для Геббельса во времена нацистов. Полиция заявила, что сама вилла Геббельса не пострадала от пожара.

Во времена Восточной Германии это место использовалось Свободной немецкой молодежью, официальной молодежной организацией бывшего коммунистического государства, а после воссоединения Германии оно служило конференц-центром. Недвижимость не используется с 2000 года и с тех пор пришла в упадок.

Участок Богензее, занимающий примерно 16 гектаров, принадлежит Берлину. Поскольку Берлин не имеет ни средств, ни интереса к развитию этой территории, он предоставил землю Вандлицу в пользование.

Полиция сообщила, что в результате пожара никто не пострадал. Начато расследование.

Юлия Шрамко

