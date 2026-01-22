Велика пожежа охопила пов'язане з нацистським пропагандистом Геббельсом місце під Берліном

Christoph Soeder/dpa

Велика пожежа сталася у четвер на історичній території на північ від Берліна, де колись розташовувалася заміська резиденція, побудована для міністра нацистської пропаганди Йозефа Геббельса, повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

Свідки повідомили про дим, що йшов з будівлі на території Богензее в місті Вандліц у середу ввечері, що призвело до екстреного реагування, йдеться у заяві поліції.

Десятки пожежників спочатку боролися з полум'ям у конструкції даху, яке пізніше поширилося на всю будівлю.

Пожежні операції все ще тривають і ще не завершені, повідомила поліція.

Комплекс Богензее включає кілька будівель і найбільш відомий завдяки віллі, побудованій для Геббельса за часів нацистів. Поліція заявила, що сама вілла Геббельса не постраждала від пожежі.

За часів Східної Німеччини це місце використовувалося Вільною німецькою молоддю, офіційною молодіжною організацією колишньої комуністичної держави, а після возз'єднання Німеччини воно слугувало конференц-центром. Нерухомість не використовується з 2000 року і з того часу занепала.

Ділянка Богензее, яка займає приблизно 16 гектарів, належить Берліну. Оскільки Берлін не має ні коштів, ні інтересу до розвитку цієї території, він надав землю Вандліцу в користування.

Поліція повідомила, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Розпочато розслідування.

