07:31 • 4648 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 10982 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 19613 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 35160 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 35334 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 57102 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 32109 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 51579 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 51538 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21850 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
The New York Times

Велика пожежа охопила пов'язане з нацистським пропагандистом Геббельсом місце під Берліном

Київ • УНН

 • 26 перегляди

На історичній території на північ від Берліна, де колись була резиденція Геббельса, сталася велика пожежа. Сама вілла Геббельса не постраждала, триває розслідування.

Велика пожежа охопила пов'язане з нацистським пропагандистом Геббельсом місце під Берліном
Christoph Soeder/dpa

Велика пожежа сталася у четвер на історичній території на північ від Берліна, де колись розташовувалася заміська резиденція, побудована для міністра нацистської пропаганди Йозефа Геббельса, повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

Свідки повідомили про дим, що йшов з будівлі на території Богензее в місті Вандліц у середу ввечері, що призвело до екстреного реагування, йдеться у заяві поліції.

Десятки пожежників спочатку боролися з полум'ям у конструкції даху, яке пізніше поширилося на всю будівлю.

Пожежні операції все ще тривають і ще не завершені, повідомила поліція.

Комплекс Богензее включає кілька будівель і найбільш відомий завдяки віллі, побудованій для Геббельса за часів нацистів. Поліція заявила, що сама вілла Геббельса не постраждала від пожежі.

За часів Східної Німеччини це місце використовувалося Вільною німецькою молоддю, офіційною молодіжною організацією колишньої комуністичної держави, а після возз'єднання Німеччини воно слугувало конференц-центром. Нерухомість не використовується з 2000 року і з того часу занепала.

Ділянка Богензее, яка займає приблизно 16 гектарів, належить Берліну. Оскільки Берлін не має ні коштів, ні інтересу до розвитку цієї території, він надав землю Вандліцу в користування.

Поліція повідомила, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Розпочато розслідування.

В Аргентині виявили арсенал нацистської зброї та артефакти часів Гітлера16.11.24, 10:19 • 19586 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Нерухомість
Німеччина
Берлін