Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера

23:44 • 374 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 4634 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 11333 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 12775 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 23757 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 22613 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17469 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24802 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 52283 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22037 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 9768 просмотра
В Житомирской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в квартиру, где находилась его сожительница с малолетним сыном23 января, 14:40 • 3732 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 4278 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 15037 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 9168 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 23757 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 52283 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 74933 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 70638 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 72815 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Белый дом
Объединенные Арабские Эмираты
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22448 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 21934 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37256 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52605 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47127 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера

Киев • УНН

 • 74 просмотра

На северо-западе Пакистана террорист-смертник взорвал гостей на свадьбе проправительственного лидера, погибли 7 человек, 25 ранены. Подозревают группировку "Техрик-и-Талибан Пакистан".

Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера
Фото: AP

Праздник на северо-западе Пакистана обернулся трагедией из-за дерзкого нападения террориста-смертника на мирное собрание. В результате взрыва в провинции Хайбер-Пахтунхва 23 января погибли по меньшей мере семь человек, еще более двух десятков получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла в доме Нур Алама Мехсуда, известного проправительственного лидера общины, во время свадебной церемонии. Когда гости танцевали под традиционный барабанный бой, злоумышленник привел в действие жилет со взрывчаткой прямо посреди толпы.

Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане возросло до 5522.01.26, 18:31 • 2684 просмотра

По данным местной полиции, 25 раненых были оперативно доставлены в больницы, однако состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое, поэтому число жертв может возрасти.

Главные подозреваемые и ситуация в регионе

Хотя ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за преступление, правоохранители подозревают группировку "Техрик-е-Талибан Пакистан". Эта организация значительно активизировалась после прихода талибов к власти в соседнем Афганистане в 2021 году, используя приграничные районы как убежище для подготовки атак. Нападения на проправительственных активистов и мирные мероприятия стали частью их стратегии запугивания местного населения и дестабилизации ситуации в стране. 

Кровавые выходные в Пакистане: в двух масштабных ДТП погибли по меньшей мере 24 человека18.01.26, 02:55 • 4417 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Брак
Ассошиэйтед Пресс
Афганистан
Пакистан