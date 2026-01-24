Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера
Киев • УНН
На северо-западе Пакистана террорист-смертник взорвал гостей на свадьбе проправительственного лидера, погибли 7 человек, 25 ранены. Подозревают группировку "Техрик-и-Талибан Пакистан".
Праздник на северо-западе Пакистана обернулся трагедией из-за дерзкого нападения террориста-смертника на мирное собрание. В результате взрыва в провинции Хайбер-Пахтунхва 23 января погибли по меньшей мере семь человек, еще более двух десятков получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла в доме Нур Алама Мехсуда, известного проправительственного лидера общины, во время свадебной церемонии. Когда гости танцевали под традиционный барабанный бой, злоумышленник привел в действие жилет со взрывчаткой прямо посреди толпы.
По данным местной полиции, 25 раненых были оперативно доставлены в больницы, однако состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое, поэтому число жертв может возрасти.
Главные подозреваемые и ситуация в регионе
Хотя ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за преступление, правоохранители подозревают группировку "Техрик-е-Талибан Пакистан". Эта организация значительно активизировалась после прихода талибов к власти в соседнем Афганистане в 2021 году, используя приграничные районы как убежище для подготовки атак. Нападения на проправительственных активистов и мирные мероприятия стали частью их стратегии запугивания местного населения и дестабилизации ситуации в стране.
