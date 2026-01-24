Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера

Фото: AP

Свято на північному заході Пакистану перетворилося на трагедію через зухвалий напад терориста-смертника на мирне зібрання. Внаслідок вибуху в провінції Хайбер-Пахтунхва 23 січня загинуло щонайменше семеро людей, ще понад два десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася в будинку Нур Алама Мехсуда, відомого проурядового лідера громади, під час весільної церемонії. Коли гості танцювали під традиційний барабанний бій, зловмисник привів у дію жилет із вибухівкою прямо посеред натовпу.

За даними місцевої поліції, 25 поранених було оперативно доставлено до лікарень, проте стан деяких із них лікарі оцінюють як критичний, тому кількість жертв може зрости.

Головні підозрювані та ситуація в регіоні

Хоча жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за злочин, правоохоронці підозрюють угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан". Ця організація значно активізувалася після приходу талібів до влади в сусідньому Афганістані у 2021 році, використовуючи прикордонні райони як притулок для підготовки атак. Напади на проурядових активістів та мирні заходи стали частиною їхньої стратегії залякування місцевого населення та дестабілізації ситуації в країні.

