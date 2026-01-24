$43.170.01
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
20:34 • 4368 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 11207 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 12678 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 23648 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 22575 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 17455 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24790 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 52232 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 22031 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера

Київ

 • 4 перегляди

На північному заході Пакистану терорист-смертник підірвав гостей на весіллі проурядового лідера, загинуло 7 людей, 25 поранені. Підозрюють угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан".

Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера
Фото: AP

Свято на північному заході Пакистану перетворилося на трагедію через зухвалий напад терориста-смертника на мирне зібрання. Внаслідок вибуху в провінції Хайбер-Пахтунхва 23 січня загинуло щонайменше семеро людей, ще понад два десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася в будинку Нур Алама Мехсуда, відомого проурядового лідера громади, під час весільної церемонії. Коли гості танцювали під традиційний барабанний бій, зловмисник привів у дію жилет із вибухівкою прямо посеред натовпу.

Кількість жертв пожежі в торговому центрі у Пакистані зросла до 55 22.01.26, 18:31 • 2684 перегляди

За даними місцевої поліції, 25 поранених було оперативно доставлено до лікарень, проте стан деяких із них лікарі оцінюють як критичний, тому кількість жертв може зрости.

Головні підозрювані та ситуація в регіоні

Хоча жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за злочин, правоохоронці підозрюють угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан". Ця організація значно активізувалася після приходу талібів до влади в сусідньому Афганістані у 2021 році, використовуючи прикордонні райони як притулок для підготовки атак. Напади на проурядових активістів та мирні заходи стали частиною їхньої стратегії залякування місцевого населення та дестабілізації ситуації в країні. 

Криваві вихідні в Пакистані: у двох масштабних ДТП загинуло щонайменше 24 особи18.01.26, 02:55 • 4417 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Шлюб
Ассошіейтед Прес
Афганістан
Пакистан