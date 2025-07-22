«Крот» фсб в НАБУ: в суде избирают меру пресечения для сотрудника элитного подразделения Бюро

В Шевченковском суде Киева избирают меру пресечения для сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2" - Виктора Гусарова. Об этом сообщает УНН.

Детали

Сейчас слушания дела будут продолжаться в закрытом режиме, учитывая чувствительную информацию.

Прокуроры ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

Дополнение

21 июля правоохранители сообщили о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2". Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Викторе Гусарове.

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.

Напомним

Накануне сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом.

Также во время расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт