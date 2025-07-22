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Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
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"Кріт" фсб у НАБУ: у суді обирають запобіжний захід для співробітника елітного підрозділу Бюро

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

У Шевченківському суді Києва обирають запобіжний захід співробітнику НАБУ Віктору Гусарову, якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ. Прокурори клопочуть про тримання під вартою без застави, слухання відбуваються в закритому режимі.

"Кріт" фсб у НАБУ: у суді обирають запобіжний захід для співробітника елітного підрозділу Бюро

В Шевченківському суді Києва обирають запобіжний захід для співробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" - Віктора Гусарова. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зараз слухання справи будуть продовжувати в закритому режимі, з огляду на чутливу інформацію.

Прокурори клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Доповнення

21 липня правоохоронці повідомили про затримання півробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2". Як стало відомо УНН з джерел в правоохоронних органах, йдеться про Віктора Гусарова.

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

Нагадаємо

Напередодні працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт22.07.25, 09:15 • 20413 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
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