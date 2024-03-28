Кривому Рогу, Хмельницкому и Одессе необходимо потреблять электричество экономно - глава НЭК "Укрэнерго"

Энергосистема все еще восстанавливается после последней серии вражеских атак. Самая тяжелая ситуация в Харькове. В Кривом Роге, Хмельницком, Одессе сегодня без ограничений, но электроэнергию в этих регионах необходимо потреблять экономно. Об этом в четверг рассказал председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільне. Студія", передает УНН.

Мы видим новые атаки на энергообъекты разного масштаба. Не стала исключением и нынешняя ночь, когда в южном регионе враг пытался с помощью дронов-камикадзе атаковать некоторые объекты, магистральные сети "Укрэнерго". Сейчас имеем определенные ограничения в электроснабжении в Харькове - объяснил Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что Харьков уже еще оправляется от массированного удара РФ 22 марта, которым враг пытался разрушить всю энергосистему города. В других регионах, по словам Кудрицкого, диспетчерский центр "Укрэнерго" ограничений пока не вводил.

Он напомнил, что в последние дни были проблемы с энергоснабжением в Одессе, Хмельницком и Кривом Роге.

"Сегодня там пока без ограничений. Там надо потреблять электричество экономно, для того, чтобы как можно больше минимизировать риски", - призвал Кудрицкий.

Относительно Харькова, то глава НЭК "Укрэнерго" сообщил, что все необходимое оборудование для восстановления электричества есть, сейчас это вопрос времени ремонтных работ.

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