Кремль: Россия не потерпит то, что сейчас творят чехи

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“То, что сейчас творят чехи, как к ним присоединяются болгары, как к ним в рамках этой так называемой пресловутой солидарности присоединяются прибалты и другие. Мы этого уже не терпим. И мы четко это демонстрируем. И, как сказал (президент России Владимир) Путин, так будет теперь дальше”, — сказал представитель Кремля.

Детали

По его словам, США и страны Европы упорно не хотят воспринимать желание России быть с ними якобы “в добрых отношениях”. “Главное все-таки — это желание России быть в добрых отношениях. Эту первую часть и основной посыл президента Путина почему-то упорно не хотят слышать — ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в (других) европейских столицах”, — отметил Песков.

Конфликт Праги и Москвы

В последнюю неделю взаимоотношения двух стран резко ухудшились.

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства останутся только пять дипломатов.

Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

Как заявил 19 апреля журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, также тогда временно исполняющий обязанности главы МИД республики — реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим.

Дополнительные высылки

Позже министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой Lidové noviny, заявил, что Чехия может выслать из Праги “примерно 60” сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по киевскому времени) четверга, 22 апреля, не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. После того, как ответа не последовало — Прага анонсировала брифинг о ответных действиях.

В итоге правительство республики сообщило, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге. Таким образом Чехия и Россия уравняют количество сотрудников в посольствах до 32.