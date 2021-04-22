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У Празі заявили, що якщо Москва не скасує висилку її дипломатів - Чехія вишле "близько 60" співробітників посольства РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Чехія може вислати з Праги “приблизно 60” співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга не прийме рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва. Про це заявив міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек в інтерв’ю, опублікованому в четвер газетою Lidové noviny, передає УНН.

Деталі

“Йшлося б приблизно про шістдесят людей (співробітників посольства РФ). Метою є те, щоб це (кількість співробітників посольства РФ) відповідало стану (штату співробітників), який зараз (спостерігається) в нашому посольстві в Москві”, — сказав міністр.

МЗС Чехії веде консультації про подальші дії з Великою Британією і Нідерландами у зв’язку зі справою про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році, заявив Кулганек.

“Міністерство (закордонних справ) консультується щодо методів (просування у справі про вибухи в Врбетіце) зі своїми союзниками (по НАТО) з Нідерландів і Сполученого Королівства, а (саме) в зв’язку (з їхнім досвідом про те), як ці держави діяли в випадках ураження (ракетою) рейсу MH17 над Україною або отруєння колишнього (полковника ГРУ і) російського агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері”, — сказав Кулганек.

Контекст

Раніше Комітет з питань оборони Палати депутатів (нижньої палати) парламенту Чехії закликав уряд скоротити число співробітників посольства РФ в республіці, щоб він відповідав штату дипломатичного представництва Чехії в Росії.

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російське МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СЗР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах в Врбетіце в 2014 році.

За підозрою в організації вибухів в розшук оголосили росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова. Раніше Велика Британія назвала їх співробітниками ГРУ, що отруїли в Солсбері Сергія і Юлію Скрипаль.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив 19 квітня журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, також тоді тимчасово виконуючий обов’язки глави МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.

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