Конфлікт Праги та Москви: комітет парламенту Чехії закликав скоротити кількість співробітників посольства Росії

Деталі

За інформацією МЗС Чехії, з вівторка штат російського посольства в республіці налічує 27 дипломатів і 67 техперсоналу, в той час як в чеському диппредставництві в Москві працюють п’ять дипломатів і 19 технічних службовців.

Одночасно парламентський комітет зажадав від Росії вибачень у зв’язку зі справою про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце, в причетності до яких влада Чехії звинуватила спецслужби РФ. Крім того, вимоги включають компенсації за заподіяну матеріальну шкоду, а також сім’ям двох загиблих громадян Чехії. За прийняття цих рішень голосували 14 членів комітету при одному, що утримався.

Контекст

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії у Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російське МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СВР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце в 2014 році.

За підозрою в організації вибухів в розшук оголосили росіян Олександра Петрова і Руслана Бошірова. Раніше Велика Британія назвала їх співробітниками ГРУ, які отруїли в Солсбері Сергія і Юлію Скрипалів.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив вчора журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, тимчасово виконуючий також обов’язки глави МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.