Конфликт Праги и Москвы: комитет парламента Чехии призвал сократить количество сотрудников посольства России

Детали

По информации МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике насчитывает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, в то время как в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих.

Одновременно парламентский комитет потребовал от России извинений в связи с делом о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице, в причастности к которым власти Чехии обвинили спецслужбы РФ. Кроме того, требования включают компенсации за причиненный материальный ущерб, а также семьям двух погибших граждан Чехии. За принятие этих решений голосовали 14 членов комитета при одном воздержавшемся.

Контекст

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства останутся только пять дипломатов.

Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

По подозрению в организации взрывов в розыск объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее Великобритания назвала их сотрудниками ГРУ, отравившими в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

Как заявил вчера журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики — реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим.