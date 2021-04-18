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Росія оголосила 20 дипломатів Чехії персонами нон грата

Росія оголосила 20 дипломатів Чехії персонами нон грата

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. МЗС РФ оголосило про заходи у відповідь на висилку 18 російських дипломатів з Чехії. У Росії персонами нон грана оголошені 20 чеських дипломатів, пише УНН із посиланням на пресцентр російського зовнішньополітичного відомства.

Цитата

“Послу заявлений рішучий протест у зв’язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. Вітезславу Півоньці повідомлено, що двадцять співробітників посольства Чехії в Москві оголошуються „персона нон грата“”, — йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Деталі

Оголошені персонами нон грата дипломати повинні покинути територію Росії до кінця дня 19 квітня. Також чеській стороні пред’явлена ​​вимога “привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії”.

Контекст

Напередодні влада Чехії оголосила про висилку російських дипломатів 17 квітня. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів в Врбетіце в 2014 році. За версією чеської влади, до вибуху причетна російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ — Олександра Петрова і Руслана Боширова.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Пізніше в МЗС РФ був викликаний посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька. Йому було оголошено про заходи у відповідь з боку Росії.

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