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У відповідь на висилку російських дипломатів: посол Чехії приїхав в МЗС РФ

У відповідь на висилку російських дипломатів: посол Чехії приїхав в МЗС РФ

Київ • УНН

 • 24078 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Посол Чехії в Росії Вітєзслав Півонька приїхав до будівлі МЗС РФ. Про це пише російське державне інформагентство "ТАРС", передає УНН.

Деталі

Напередодні чеського дипломата викликали на Смоленську площу після рішення Праги про висилку росіян, яких влада Чехії запідозрила в роботі на розвідку і причетності до інциденту в Врбетіце.

За даними держагентств, Півонька увійшов всередину, не ставши спілкуватися з журналістами.

Що передувало

Днем раніше МЗС Чехії заявило про висилку 18 російських дипломатів.

Контекст

За версією чеської сторони, є “офіцерами російських спецслужб СВР і ГРУ”. Цей крок був зроблений у зв’язку з обставинами вибуху в селі Врбетіце в 2014 році. До нього, як стверджували політики, причетні “офіцери російської військової розвідки ГРУ”.

МЗС РФ виступив із заявою, в якій висловив Празі рішучий протест у зв’язку з розпочатим “під голослівними і надуманими приводами” кроком, і анонсував прийняття заходів у відповідь. Як заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, Москва найближчим часом оголосить про конкретні кроки у відповідь.

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