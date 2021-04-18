У відповідь на висилку російських дипломатів: посол Чехії приїхав в МЗС РФ

Деталі

Напередодні чеського дипломата викликали на Смоленську площу після рішення Праги про висилку росіян, яких влада Чехії запідозрила в роботі на розвідку і причетності до інциденту в Врбетіце.

За даними держагентств, Півонька увійшов всередину, не ставши спілкуватися з журналістами.

Що передувало

Днем раніше МЗС Чехії заявило про висилку 18 російських дипломатів.

Контекст

За версією чеської сторони, є “офіцерами російських спецслужб СВР і ГРУ”. Цей крок був зроблений у зв’язку з обставинами вибуху в селі Врбетіце в 2014 році. До нього, як стверджували політики, причетні “офіцери російської військової розвідки ГРУ”.

МЗС РФ виступив із заявою, в якій висловив Празі рішучий протест у зв’язку з розпочатим “під голослівними і надуманими приводами” кроком, і анонсував прийняття заходів у відповідь. Як заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, Москва найближчим часом оголосить про конкретні кроки у відповідь.